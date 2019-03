”Ei kiinnosta, mitä länsi ajattelee – olemme vihollisia”

Epäsymmetrinen sodankäynti soveltuu kenraalin mukaan hyvin Venäjän etuihin.

Venäjän asevoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraali Valeri Gerasimov pitää Syyrian sotaa malliesimerkkinä Venäjän toteuttamasta onnistuneesta interventiosta.

Syyriassa hankittuja kokemuksia miesvahvuudeltaan pienen joukon toiminnan ja informaatio-operaatioiden yhdistelmästä voidaan hänen mukaansa hyödyntää Venäjän ”kansallisten intressien puolustamiseksi ja edistämiseksi” myös muualla, The New York Times kertoo.

Sotilasstrategiaa käsitelleessä konferenssissa lauantaina puhunut kenraali Gerasimov painottaa Venäjän asevoimien tarvitsevan sekä ”klassisia” että ”epäsymmetrisiä” suorituskykyjä. Tällä hänen on tulkittu viittaavan poliittisia, taloudellisia ja sotilaallisia keinoja yhdistelevään toimintatapaan, jota Venäjä on soveltanut sekä Syyriassa että Ukrainassa.

Gerasimov on jo aiemmissa yhteyksissä kertonut, että sotakokemusta Syyriassa on saanut suuri osa Venäjän asevoimien joukko-osastoista. Syyriassa on palvellut vuodesta 2015 alkaen yhteensä kymmeniätuhansia venäläissotilaita. Venäjän sotilaspoliiseista noin 60 prosenttia on The Moscow Timesin mukaan osallistunut Syyrian operaatioon.

Venäjän helmikuussa 2014 toteuttaman Krimin miehityksen jälkeen lännessä on herättänyt laajaa huomiota kenraali Gerasimovin vuotta aikaisemmin kirjoittama artikkeli, jossa hän hahmotteli näkemyksiään nykyaikaisen sodankäynnin olemuksesta. Siinä hän muun muassa totesi, että selvää rajaa sodan ja rauhan välillä ei enää ole.

Asevoimat taistelevat hänen mukaansa nyt myös rauhan aikana, ja poliittiset sekä taloudelliset välineet ovat osa sodankäynnin keinovalikoimaa.

Ei mullistava

innovaatio

Tapa, jolla Krimin miehitys toteutettiin, on antanut Gerasimovin doktriininakin tunnetulle sotilasopille joissakin läntisissä arvioissa suorastaan mystisen leiman. Useissa puheenvuoroissa on kuitenkin muistutettu, että mistään uudesta ja käänteentekevästä ei ole kysymys.

– Ajatus, jonka mukaan venäläiset ovat keksineet jonkinlaisen uuden sotataidon, on väärä, maailman johtaviin Venäjä-asiantuntijoihin lukeutuva professori Mark Galeotti toteaa Gerasimovin puhetta arvioidessaan.

Kyse on hänen mukaansa pikemminkin siitä, että Venäjän sotilasjohto pyrkii tarkastelemaan mahdollisimman perusteellisesti modernin maailman haasteita ja mahdollisuuksia. Vastaavia pohdintoja harjoittavat kenraalit myös kaikkialla muualla.

Venäläisille ominaiseen tapaan Gerasimov perustelee hybridikeinojen tärkeyttä syyttämällä Venäjän vastustajia sellaisten käyttämisestä.

– Yhdysvaltain puolustusministeriö ryhtyi kehittämään uutta sotilaallisen toiminnan periaatetta ja strategiaa, jota on jo kutsuttu Troijan hevoseksi, Gerasimov selostaa lauantaisessa puheessaan.

– Keskeistä on ”viidennen kolonnan” protestipotentiaalin aktiivinen hyödyntäminen, jonka tavoitteena on luoda epävakautta tilanteeseen yhtä aikaa tärkeimpiin kohteisiin toteutettavien ilmaiskujen kanssa, hän hahmottelee.

Vaikka kenraali Gerasimovin puhetta voi lukea viestinä länteen, siihen saattaa venäläisen sotilasasiantuntijan Pavel Felgenhauerin mielestä sisältyä myös sanoma kotimaisille vastustajille. Kovan linjan edustajat luovat hänen mukaansa mielellään mielikuvaa välitilasta sodan ja rauhan välillä, sillä se vahvistaa heidän vaikutusvaltaansa Venäjän ulkopolitiikkaa koskevissa sisäisissä kädenväännöissä.

Tällaisen välitila-ajatuksen markkinoiminen sopii Felgenhauerin mukaan hyvin yhteen Venäjän sotilastiedustelun länsimaita vastaan toteuttamien operaatioiden kanssa.

– Viesti on, että meitä ei kiinnosta, mitä länsi ajattelee – olemme vihollisia, hän kiteyttää.