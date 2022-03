”Ei kättä, ei jalkaa, ei @#$% päätä”

Ukrainan turvallisuuspalvelu on julkaissut otteita kaappaamistaan Venäjän sotilaiden välisistä radiokeskusteluista.

Viestinnän kerrotaan olevan peräisin viimeisen viikon ajalta piiritetyn Mariupolin alueelta, jossa on käyty ankaria taisteluita. Lähes koko 430 000 asukkaan kaupunki on raunioitunut hyökkäyksessä.

– Olen v—n kyllästynyt kaikkien haavojen sitomiseen ja heidän v—n raajojensa lastaamiseen, eräs venäläissotilas sanoo.

– En ole koskaan nähnyt näin monia irtoraajoja. Ei kättä, ei jalkaa, ei v—n päätä, sotilas jatkaa.

Ukrainan asevoimat kertoo saaneensa viestiliikenteestä myös taktisia tietoja hyökkääjien liikkeistä. Ainakin osa Venäjän joukoista on käyttänyt kiinalaisia halparadioita, joissa ei ole sotilastason salausta.

Viestintäongelmien vuoksi sotilaat ovat lisäksi soittaneet esimiehilleen tavallisilla matkapuhelimilla.

