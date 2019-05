Ei herkille – Sdp-ehdokkaan kissatapaus Seiskassa: Eläimiä räjäytettiin

Tapettujen kissojen omistaja sanoo, että olisi tarvinnut henkistä apua rikoksen jälkeen.

Seiska on haastatellut 63-vuotiasta naista, joka omisti nyt paljon puhutun mökin Inarissa 2006. Nykyinen Sdp:n nuorisojärjestön puheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Mikkel Näkkäläjärvi, 28, sai tuolloin tuomion tuolloisesta eläinsuojelurikoksesta, kotirauhan rikkomisesta ja vahingonteosta, jotka tapahtuivat kyseisellä mökillä.

Lapin käräjäoikeuden mukaan Mikkel Näkkäläjärvi tunkeutui 15-vuotiaana kavereidensa kanssa naisen mökkiin. Näkkäläjärvi kirjoitti sunnuntaina Facebookissa, että ”muiden joukossa löin kissaa”; tuomion mukaan hän löi kissaa lapiolla.

Näkkäläjärven kaverit olivat käyneet mökillä aiemmin ja tappaneet kahdeksan kissanpentua. Myöhemmin tultiin Näkkäläjärven kanssa tappamaan emokissa.

63-vuotias nainen kertoo pitävänsä tapausta ”pyhäinhäväistyksenä”.

– Se oli niin kamala tapahtuma, että olen yrittänyt unohtaa sen. Olisin tarvinnut henkistä apua, kun se tapahtui, kissanomistaja sanoo Seiskassa.

– He ruiskuttivat spraymaalia nukkuvien kissanpentujen silmiin ja juoksivat niiden perässä metsään. Sitten he teloivat kissat kituviksi. Sen jälkeen he sytyttivät risuilla nuotion ja ryhtyivät polttamaan pentuja. Lopulta he heittivät spraymaalipulloja tuleen, niin että kissat räjähtivät, hän kuvailee.

Naisen mukaan hän tajusi tapahtuneen vasta, kun löysi emokissan ”kituvana palavasta nuotiosta”.

– Siinä vaiheessa soitin poliisit paikalle. Silloin oli minun 50-vuotissyntymäpäiväni. Siitä tuli surujuhla – otin sen todella raskaasti.

Mökki oli tuhottu. Naisen mukaan uuni oli laitettu päälle, jotta mökki palaisi, mutta hän oli ukkosen vuoksi onneksi katkaissut sähköt.

Kissojen tappaminen toistui hänen mukaansa joka kesä.

– Kissoja katosi joka kesä. Yksi oli tapettuna rapun alla ja yksi kivenkolossa. Aina kun koulun kesäloma alkoi, niin kolmen ja neljän välillä yöllä alkoi kissoja kuolemaan, kun viereisellä nelostiellä ei ollut liikennettä.

Iltalehdessä kerrotaan poikien poliisikuulusteluista. Yksi heistä kertoi, että ”tätä (emo)kissaa piti lyödä varmaankin kymmenen lyöntiä, ennen kuin se kuoli”. Näkkäläjärvi sanoi kuulustelussa, että ”hakkasimme kissaa niin pitkään, että se hiljeni ja todennäköisesti kuoli”.

Mikkel Näkkäläjärvi julkaisi keskiviikkona Facebookissa päivityksen. Siinä hän totesi, että ”keskustelu kuuluu avoimeen yhteiskuntaan ja julkiseen ammattiin, myös kriittinen sellainen”.

– Haluan kiittää kaikesta tuesta ja pyrin vastaamaan asialliseen palautteeseen mahdollisimman pian.

– Tiedän, että tehdyt asiat eivät muutu tekemättömäksi. Oma mieli palaa aina toivomaan, että olisi toiminut toisin. Olen pahoillani ja kadun näitä tekojani tästäkin eteenpäin.

– Olen tämänkin jälkeen jatkanut kampanjointia koko ajan ja haluan tehdä niin loppuun asti. Tämän kevään eurovaalit ovat elinaikani tärkeimmät ja aion jatkaa keskustelua ilmastonmuutoksesta, demokratiakehityksestä, koulutuksesta ja Euroopan unionin sosiaalisesta ulottuvuudesta.