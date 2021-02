Ei enää veriplasmaa koronapotilaille – ei tehoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taudista toipuneiden henkilöiden vasta-aineiden oli toivottu tehostavan Covid-19-potilaiden paranemista.

New Yorkin Mount Sinai -sairaalaverkosto ilmoittaa kieltävänsä koronaviruspotilaiden hoitamisen aiemmin lupaavana pidetyllä veriplasmalla.

Hoito perustui koronasta toipuneiden henkilöiden muodostamiin vasta-aineisiin, joiden oletettiin helpottavan potilaiden taudinkuvaa. Wall Street Journal -lehden mukaan kliiniset kokeet ovat kuitenkin osoittaneet, etteivät hoitoa saaneet toipuneet verrokkiryhmää paremmin.

Keskiviikkona voimaan astuneen muutoksen myötä toipuneiden veriplasmaa voidaan antaa vain potilaille, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt muiden sairauksien johdosta.

Myös Yhdysvaltain lääkevirasto FDA on tehnyt samansuuntaisia päätöksiä. Hoitomuoto on rajattu vain koronainfektion alkuvaiheeseen ja henkilöille, joiden immuunijärjestelmä ei pysty muodostamaan vasta-aineita tavalliseen tapaan. Annettavassa veriplasmassa on myös oltava korkeita määriä vasta-aineita.

Mount Sinain johtaja David L. Reichin mukaan hoitomuodon jatkaminen ei ollut perusteltua tuoreiden tietojen valossa.

– Annoimme tutkimuksille kaikki mahdollisuudet osoittaa sen tehon, mutta näin ei vain käynyt, Reich sanoo.