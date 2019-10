Ei enää salainen – Donald Trump twiittasi ISIS-iskun koiran kuvan

ISIS-johtaja Abu Bakr al-Baghdadin tappaneessa iskussa ainoan amerikkalaisuhrin kerrottiin olleen erikoisjoukkojen koira. Se oli lievästi haavoittunut tunnelissa, kun al-Baghdadi räjäytti itsensä ja lapsensa.

USA:n presidentti Donald Trump toi koiran julkisuteen maanantai-iltana Suomen aikaa. Kyseessä on belgianpaimenkoira malinois.

– Olemme poistaneet salaisuusluokituksen ihanan koiran kuvalta (nimen salaisuusluokitusta ei ole poistettu) joka teki niin HIENOA TYÖTÄ ISIS:n Johtajan Abu Bakr-al-Baghdadin kinnisaamisessa ja surmaamisessa, Donald Trump twiittasi.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019