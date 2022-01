”Ei aivan joka päivä supervallan johtaja soita Suomeen”

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Charly Salonius-Pasternakin mukaan ei ole aivan tavallista, että Yhdysvaltain presidentti soittaa yllättäen pienen maan presidentille.

– Ei ole ihan jokapäiväistä, että suurvallan (USA) presidentti soittaa ”ihan tyhjästä” pienen maan (Suomi) presidentille. Ilmeisesti asialistalla oli huoli Euroopan turvallisuudesta ja Ukrainasta, Salonius-Pasternak kirjoittaa Twitterissä.

Tutkija viittaa Suomen presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin eiliseen puhelinkeskusteluun.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan keskustelussa käsiteltiin muun muassa Euroopan turvallisuustilannetta sekä vakavaa jännitettä Ukrainan rajoilla.

Kanslian mukaan puhelu käytiin Yhdysvaltojen aloitteesta.

