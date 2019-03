”Ehkä perjantaina sotesta tarkempaa tietoa”

Kokoomusjohtaja Petteri Orpon mukaan perjantai voi olla ratkaiseva päivä.

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvelee perjantaina ehkä kuultavan sote-uudistuksen kohtalosta. Uudistus on suurissa ongelmissa eduskunnan valiokunnissa, ja mahdollisia johtopäätöksiä odotetaan.

– Se on tällä hetkellä eduskunnan käsissä, ja varmasti lähipäivinä, ehkä huomenna, meillä on tarkempaa tietoa siitä, miten eteenpäin päästään, Petteri Orpo sanoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

Petteri Orpo aloitti toteamalla, että ”Suomessa on todellakin monilta osin maailman parasta terveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa, erikoissosiaalipalveluita ja perustasopalveluita, mutta valitettavasti se ei toteudu joka paikassa Suomessa”. Alueelliset erot ovat hänen mukaansa liian suuria ja jonot hoitoon liian pitkiä.

– Ja kun siellä jonossa ei ole tähän mennessä kukaan vielä parantunut, on siksi ollut niin tärkeää, että jo kolmen hallituskauden ajan on pyritty yhdessä korjaamaan sosiaali- ja terveyspalveluita, uudistamaan niitä nykyaikaiseksi ja vastaamaan tuleviin koviin haasteisiin, Orpo sanoi.

– Tätä työtä on jatkettava. Me tiedämme kaikki, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisella, joka luo pohjan sille hyvälle sosiaali- ja terveyspalvelutuotannolle, joka meillä Suomessa on, ja hyville palveluille – siinä on isoja haasteita. Se on tällä hetkellä eduskunnan käsissä, ja varmasti lähipäivinä, ehkä huomenna, meillä on tarkempaa tietoa siitä, miten eteenpäin päästään.