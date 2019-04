Kari Kallonen: Ehdotus vaalien mainostajille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mainokset ovat vuosikymmenien aikana muotoutuneet aika samanlaisiksi.

Niin eduskunta- kuin EU-vaaleista povattiin some-vaaleja. Oli paljon arvailuja ja ennusteita, että ehdokkaat suuntaavat mediabudjettinsa someen tai ainakin merkittävän osan siitä. Some-mainonta on verrattaen halpaa ja näyttävää. Jos omakohtaisesti arvioin, niin kyllä Facebook, Instagram ja YouTube pukkaavat erilaisia vaalimainoksia, ei vain harva se päivä, vaan harva se tunti. Ennuste some-vaaleista tarkoittaa varmasti muutakin kuin vain maksettua mainontaa eikä kovin moni ehdokas ole päätynyt pelkän digimaailman mahdollisuuksiin.

Perinteisiä vaalimainoksia on taas ripoteltu tienvarsille, silloille, pelloille, latojen seiniin ja sinne sun tänne. On sekä ostettuja tiloja että omatoimisesti valittuja paikkoja. Välillä jopa vaarallisiakin niin laittajille kuin niille, joille mainos on tarkoitettu nähtäväksi.

Mainosten tyylistä tai tehosta voi jokainen olla omaa mieltä, mutta usean ehdokkaan tavoite tuntuu olevan enemmän määrässä kuin laadussa. Vaalimainokset ovat vuosikymmenien aikana muotoutuneet aika samanlaisiksi. No, toisaalta tätä tukee määrätynlainen retoriikka, jossa toisto – toisto – toisto on se voima, jonka toivotaan tuottavan tulosta. Ehdokkaan ja hänen tukijoukkonsa kannalta tämä tarkoittaa paljon jalkatyötä niin ennen vaaleja kuin vaalien jälkeenkin. Tuleehan vaalimainokset kerätä laittajien toimesta myös pois.

Vähäinen asia ei myöskään ole, että vaalimainokset ovat kalliita ja jäädessään ympäristöön ikäviä monella tavalla. Minkälaista vastuunkantoa osoittaa kuukausia tienvarressa kyyhöttävä vaalimainos, joka on vain yksinkertaisesti unohtunut sinne eikä ehdokas itse edes tiedä sitä siellä olevan.

Tähän olisi olemassa ratkaisu.

Mitäs jos olisi sellainen mobiiliapplikaatio, johon jokainen ripustettu, naulattu, pystytetty tai muulla tavalla esille laitettu vaalimainos voitaisiin helposti merkitä. Palvelu tietty toimisi pilvipalvelussa, jolloin kuka tahansa kampanjatiimiläinen voisi merkitä laittamansa mainoksen paikan päällä. Karttapalveluun jäisi merkintä laitetusta mainoksesta. Tästä palvelusta sitten näkisi niin kartalla kuin listauksena missä ehdokkaan omat mainokset ovat esillä. Palvelusta voisi helposti havaita, mihin pitäisi vielä laittaa, ja ennen kaikkea mistä ne pitää vaalien jälkeen hakea pois. Tällaiseen palveluun voisi sitten lisätä lähes rajattoman määrän lisäominaisuuksia.

Tuosta palvelusta olisi puolueellekin hyötyä. Puolue saisi mielikuvan kuinka ehdokkaat ja siis puolue näkyisi kampanjoinnin aikana. Ehdokkaat, jotka ovat seuraavissakin karkeloissa mukana, voisivat hyödyntää edellisen kerran paikkojaan tai miettiä, tuliko turhaan laitettua arvokkaita mainoksia ihan turhiin/huonoihin paikkoihin.

Voisin kuvitella, että tällainen palvelu helpottaisi kampanjoinnin arkea merkittävästi.

Muistetaan, että kampanjatyö ei lopu vaaleihin!

Kari Kallonen Teollisuusneuvos