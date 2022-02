Ehdotti oligarkkien rahojen jäädytystä, nyt Venäjän tv syyttää CIA:n apuriksi

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä Bill Browder kertoo Twitterissä joutuneensä Venäjällä rajujen syytösten kohteeksi.

– Venäjän valtion omistama NTV-kanava syyttää nyt minua Kazakstanin kansannousun rahoittamisesta CIA:n puolesta, Bill Browder twiittaa ja jakaa kanavan uutisvideota.

Julkinen ryöpytys alkoi Browderin mukaan sen jälkeen, kun hän vaati venäläisille miljardööreille eli oligarkeille taloudellisia pakotteita, joilla pyritään estämään Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Suursijoittaja Bill Browder tunnetaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin arkkivihollisena, joka on järjestänyt pakotteita ja paljastanut Kremlin väärinkäytöksiä, korruptiota ja ihmisoikeusrikkomuksia.

BREAKING: After my calls in the last three weeks for Magnitsky sanctions on Russian oligarchs to stop Putin invading Ukraine, Russian state television NTV has now accused me of funding the Kazakh uprising on behalf of the CIA. https://t.co/yiCFnUR9xE

— Bill Browder (@Billbrowder) February 5, 2022