”Ehdottaako vihreät seuraavaksi voittokieltoa asumiseen?”

Vihreät haluaa rajoittaa voitontavoittelua vanhusten hoivapalveluissa ja lasten päivähoidossa.

– Ehdottavatkohan vihreät seuraavaksi voitontavoittelun kieltämistä myös ihmisten asumisessa tai syömisessä, kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos kysyy tviitissään.

Vuornos kommentoi Ilta-Sanomissa julkaistua uutista, jossa vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto esittää rajoituksia vanhusten- ja lastenhoitoa harjoittavien yritysten voitontavoitteluun.

Haaviston lisäksi myös vihreiden kansanedustaja Emma Kari nosti lauantaina puoluevaltuustolle pitämässään puheessaan esille huolensa yksityisestä päivähoidosta.

– Perusopetuslaissa on säädetty selvästi, että opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Varhaiskasvatuslakiin ei tällaista rajoitusta suostuttu lisäämään. Yksityiset koulut eivät siis saa tehdä voittoa, mutta yksityiset päiväkodit saavat, hän sanoo tiedotteessaan.

Kari on huolissaan siitä, että ”maksullisuutta ja voitontavoittelua yritetään ujuttaa osaksi koulutusjärjestelmään”.

– Varhaiskasvatus on osa koulutusta. Koulutuksen tasa-arvon kannalta se on kaikkein tärkein osa. Jos me haluamme puuttua koulutuksen eriarvoistumiseen, me panostamme lapsen oppimispolun ensi askeleille, eli maksuttomaan ja tasa-arvoiseen varhaiskasvatukseen, toteaa Emma Kari.

Ehdottavatkohan Vihreät seuraavaksi voitontavoittelun kieltämistä myös ihmisten asumisessa tai syömisessä? https://t.co/FUKonx9lBP — Henrik Vuornos (@Vuornos) February 16, 2019