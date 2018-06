Ehdonalaisen säännöksiä aiotaan kiristää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen lakiluonnoksen mukaan rikoksenuusijoiden mahdollisuus ehdonalaiseen vapautumiseen tiukentuu.

Esitys lisäisi rikosoikeusjärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja hyväksyttävyyttä, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.). Esitys on osa hänen linjaamaansa rangaistusten kiristämisen pakettia.

Esityksessä ehdotetaan, että vanki vapautettaisiin ehdonalaiseen vapauteen, kun tämä on suorittanut puolet vankeusrangaistuksestaan, jos hän ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut vankilassa. Nykyisin vastaava määräaika on kolme vuotta.

– Muutos koventaisi rikoksenuusijoiden rangaistuksia. Esityksen tavoitteena on parantaa ehdonalaisjärjestelmää siten, että se on nykyistä oikeudenmukaisempi ja uskottavampi. Järjestelmän uskottavuuden kannalta voimassa olevan lainsäädännön mukainen kolmen vuoden rikokseton aika on liian lyhyt, Häkkänen sanoo.

Määräajan nostaminen kolmesta viiteen vuoteen vastaisi aikaisempaa sääntelyä, sillä viiden vuoden määräaika muutettiin kolmeksi vuodeksi 1970-luvulla.

Hallituksen luonnos säännösten kiristämisestä on nyt lähetetty lausuntokierrokselle.