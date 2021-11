Ehdokkaalla EU:n parlamentin puhemieheksi vahva Suomi-yhteys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Roberta Metsola valittiin ehdolle Euroopan parlamentin puhemieheksi.

Roberta Metsola Tedesco Triccas sai 64,4 prosentin enemmistön EU-parlamentin suurimman poliittisen ryhmän, keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän äänistä.

– Olen ylpeä saadessani EPP-ryhmältä vahvan mandaatin olla sen ehdokas Euroopan parlamentin puhemieheksi. Tämän vaalikauden toinen puolisko tulee olemaan kriittinen Euroopalle – aion tehdä lujasti töitä. Jatkamme siltojen rakentamista tässä parlamentissa viedäksemme eteenpäin tärkeitä lainsäädäntötoimia ja tuodaksemme päätöksentekoa lähemmäs kansalaisia kaikissa jäsenvaltioissa, Metsola sanoi valintansa jälkeen.

EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber totesi, että Metsola on arvostettu, erittäin omistautunut ja pätevä edustaja, joka on osoittanut johtajuutensa useaan otteeseen tullessaan Euroopan parlamenttiin vuonna 2013.

– Hänen asiantuntemuksensa, kokemuksensa ryhmäkoordinaattorina ja varapuheenjohtajana sekä kykynsä tuoda yhteen Euroopan parlamentin jäseniä eri puolueista ja maista on toimielimellemme voimavara aikana, jolloin sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

– Hän on vahvan, nykyaikaisen ja näkyvämmän parlamentin kasvot, joka tekee meistä ylpeitä. Ja kyllä. Mielestämme on myös korkea aika, että seuraava Euroopan parlamentin puhemies on nainen, Weber sanoi.

Weber vahvisti myös EPP-ryhmän sitoutumisen Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien väliseen 3. heinäkuuta 2019 tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan parlamentin puhemiehen tulee kauden toisella puoliskolla tulla EPP-ryhmästä.

– Koska EPP-ryhmä kunnioitti sopimusta vuonna 2019 ja äänesti David Sassolia ehdottamatta omaa ehdokastamme, kehotamme sosialistiryhmää kunnioittamaan sopimusta samassa lojaalin yhteistyön hengessä.

Vahva Suomi-yhteys

Roberta Metsola Tedesco Triccas (s. 1979) on maltalainen poliitikko, joka on toiminut europarlamentaarikkona vuodesta 2013 lähtien.

Hänet äänestettiin tuolloin kahden muun naisen kanssa täyttämään tyhjäksi jääneet paikat, joiden entiset haltijat erosivat tultuaan valituiksi Maltan parlamenttiin. He olivat Maltan ensimmäiset naispuoliset europarlamentaarikot.

Metsola Tedesco Triccas edustaa Maltan kansallispuoluetta, joka kuuluu EPP-ryhmään.

Metsola on naimisissa suomalaisen Ukko Metsolan kanssa.