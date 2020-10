Eeva Kalli: Sote-uudistus turvaa lasten ja nuorten palvelut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja pitää maakuntien ja kuntien yhteistyötä tärkeänä.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kallin mukaan sote-uudistus turvaa lasten ja nuorten palvelut.

Hän korostaa, että lasten, nuorten ja perheiden kannalta lähipalveluiden toimiminen on arjen kannalta aivan välttämätöntä.

– Lähipalveluna, matalalla kynnyksellä on saatava myös ennaltaehkäiseviä palveluita: apua on saatava jo ennen kuin ongelmat ehtivät syventyä ja monimutkaistua, Kalli toteaa kannanotossaan.

Palveluiden saatavuudessa on Kallin mukaan tällä hetkellä liian suuria eroja alueiden kesken.

– Alueiden eriarvoisuus on ihmisten eriarvoisuutta. Erityisen väärin on lasten keskinäinen eriarvoisuus saatavien palveluiden ja tuen suhteen.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus aloitti perhepalveluiden kehittämisen tavalla, jota on Kallin mukaan jatkettu tälläkin vaalikaudella.

– Uskaltaisin jopa sanoa, että viime kaudella kehitetyt perhekeskukset toimivat hyvänä mallina laajemmille sote-keskuksille, jotka ovat sote-uudistuksen sydän. Ihmisten on saatava apua kerralla ja kokonaisvaltaisesti lähellä kotiaan, eikä niin että apua joutuu hakemaan monelta eri toimijalta. Ihminen on kokonaisuus, siksi myös palveluiden on toimittava kokonaisuutena, Kalli toteaa.

Sote-uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy maakunnille, ja kunnilla pysyy muun muassa sivistyspalvelut.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta on Kallin mukaan tärkeää, että yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen välillä toimii saumattomasti.

– Saavutetussa sote-neuvottelutuloksessa tunnistetaan tarve maakuntien ja kuntien yhteistyölle – tähän yhteistyöhön peräti velvoitetaan. Pidän välttämättömänä, että tämä yhteistyö tulee olemaan aitoa ja tiivistä.

Maakunnalle siirtyvä oppilashuolto tullaan jatkossakin järjestämään koululla.

– Koulupsykologit ja terveydenhoitajat pysyvät näin koulun arjessa tiukasti kiinni, mikä on tärkeää niin oppilaiden hyvinvoinnin kuin koulujen henkilökunnan työn tukemiseksi, Kalli sanoo.

– Isot rakenteelliset uudistukset vaikuttavat aina eniten nuorten sukupolvien elämään. Sote-uudistus turvaa myös lasten ja nuorten sivistykselliset oikeudet. Moni kunta ikääntyy ja rahat kuluvat yhtä kasvaviin sote-menoihin. Sote-menojen siirtäminen maakuntien harteille turvaa sen, että kunnilla on mahdollisuus selviytyä muista velvoitteistaan, joihin kuuluu muun muassa lasten kannalta elintärkeä sivistystoimi.