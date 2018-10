Eero Lehti: Yrittäjä menettää riitauttamisessa usein ansionsa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan korkea irtisanomissuoja on luonut valtavan määrän yksinyrittäjiä.

Kansanedustaja ja kauppaneuvos Eero Lehden (kok.) mukaan työmarkkinoiden jäykkyys aiheuttaa suuria tappioita Suomen kansantaloudelle.

– Työmarkkinatilanne vaikuttaa pidemmän päälle siihen, että suomalaiset yritykset eivät ole kasvuhakuisia sillä tavalla kuin olisi syytä. Jäämme näin ollen kehityksestä jälkeen varsinkin uusilla toimialoilla. Kasvuvauhti ei riitä, jotta säilyttäisimme markkinaosuutemme, Eero Lehti sanoo Verkkouutisille.

– Tämä kääntyy koko Suomen kansan tappioksi ja vahingoittaa sellaisia palkansaajiksi haluavia, jotka ovat tällä hetkellä työttömänä tai työttömyysriskin alla. Rakenteellisen jäykkyyden johdosta työmahdollisuuksien saaminen on vaikeampaa.

Lehti toteaa korkean irtisanomissuojan luoneen valtavan määrän yksinyrittäjiä. Koska palkkaamisen riski on suuri, eivät yritykset uskalla laajentua.

– Riitauttamisen seurauksena yrittäjät menettävät usein puolen vuoden tai vuoden ansiot. Pienimmät yksinyrittäjät eivät palkkaa ensimmäistäkään työntekijää, koska epäonnistuneen rekrytoinnin riski on niin suuri.

– Suomeen on syntynyt noin 50 000–70 000 yksinyrittäjää vähin erin sen jälkeen, kun irtisanomissuojaa tulkittiin oikeuskäytännössä. Päätökset ovat olleet yleensä työnantajan kannalta kielteisiä.

Nykyhallitus on Lehden mukaan tehnyt monia oikeansuuntaisia uudistuksia, kuten lyhentänyt yritysten takaisinottovelvollisuutta. Irtisanomista koskevan lakiesityksen ongelmana on, että kymmenen henkeä työllistävien yritysten kohdalle syntyy uusi, keinotekoinen raja.

– Nykyisessä laissa puhutaan erityisen painavasta syystä. Joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ajokorttinsa menettävää pakettiautokuskia ei voi irtisanoa. Oikeuskäytännössä on todettu, että autoa on pestävä, huollettava ja renkaita vaihdettava. Näin ollen asia on työnantajan työnjohdollinen ongelma.

– Tämänkaltaiset tapaukset koskevat hyvin pientä osaa työvoimasta. Mutta jos ne sattuvat ensimmäiseksi tai toiseksi työntekijäksi, niin tilanne on erittäin haastava. Jotkut yritykset selviävät, toiset eivät. Ongelmia voi aiheutua myös suuremmille yrityksille, jos yksi ihminen ei tee keskeistä työsuoritusta tai on haluton päivittämään osaamistaan.

Eero Lehti kertoo olleensa vuodesta 1971 asti työnantajana. Taival alkoi yksinyrittäjänä, ja enimmillään Lehti työllisti lähes tuhat ihmistä parissakymmenessä yrityksessä.

– Olen ollut kauan toimitusjohtajana, ja on ollut vain harvoja tapauksia, joissa olen joutunut sanomaan irti ihmisiä. Yleensä tapaukset ovat liittyneet tehtävien laiminlyöntiin alkoholinkäytön seurauksena, Lehti sanoo.

– Pääsääntöisesti yrittäjät pitävät kiinni ammattitaitoisesta työvoimasta niin pitkälle kuin se on vain suinkin mahdollista.