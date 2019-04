Eero Lehti: Tämä olisi tärkein uudistus taloudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja myös yhdistäisi valtion ja kunnan paikallishallintoja.

Kokoomuksen kansanedustaja kauppaneuvos Eero Lehti sanoo taloudessa olevan huolestuttavia pilviä taivaanrannalla.

Sunnuntain eduskuntavaalien alla on usein mainittu tavoite nostaa Suomen työllisyysaste 75 prosenttiin.

– 75 on vaativa tavoite, joka edellyttää rakenteellisia uudistuksia, joista tärkein on työmarkkinoiden modernisointi kilpailijamaiden tasolle. Niin, että ihmiset ottavat vastaan työtä, ja niin että niitä joilla on mahdollisuus työllistää myös kiinnostaa työllistäminen. Nyt nämä kynnykset ovat liian korkeita, Eero Lehti sanoo.

– Tämä on välttämätön ehto.

Nykyaikaistamiseen liittyisi Lehden mukaan ilman muuta esimerkiksi paikallinen sopiminen. Suomen työmarkkinat ovat hänen mukaansa maailman jäykimmät. Ne ovat olleet ”ehkä joskus perustellut”.

– Nyt on kuitenkin jo toimialoja joilla ei ole yleissitovuutta, joissa työelämän olosuhteet ovat vähintään yhtä hyvät. Ei ole enää mitään perustetta, Lehti huomauttaa.

– Kyllä yleissitovuudesta voidaan kiinni pitää, mutta se tarkoittaa vain aidosti sopijapuolia koskevia päätöksiä. Muut sillä toimialalla saavat tehdä paikallisia sopimuksia, jos hyväksi havaitsevat. Saksan mallin mukaan.

Takaisin vanha

kaupunkimalli

– Tämän lisäksi todennäköisesti pitää pystyä rakentamaan hallinnollisia kevennyksiä.

Eero Lehti kertoo suuresta ideastaan. Se on valtion ja kunnan paikallishallinnon yhdistäminen, nykyaikaisempaan organisoitumismalliin.

– Yhdellä alueella olisi vain kunta, joka huolehtii nykyisistä valtion paikallishallinnon tehtävistä ja entisistä ja nykyisistä kunnan tehtävistä. Silloin yksi väliporras jää kokonaan pois. Se vapauttaa työvoimaa, nopeuttaa päätöksentekoa ja siirtää vastuun aidosti paikallisille toimijoille, Lehti esittää.

– Todennäköisesti se toteutuisi kuntayhtymillä ja isommilla kunnilla jopa niin, että ne itse yksinään pystyvät hoitamaan tehtävät. Tällöin palattaisiin samaan kaupunkiajatteluun, joka vanhojen kaupunkien kohdalla toimi: kaupunki vastasi tuomiokunnasta, raastuvanoikeudesta, poliisilaitoksesta. Sitä muutettiin 1960-luvun lopulla, jolloin uudet kaupungit vapautettiin tästä taakasta.