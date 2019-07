Eero Heinäluoma MTV:lle: Frans Timmermansin valinta olisi Suomen etu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan on hyväksi, että komission puheenjohtaja tulisi pienestä maasta.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) katsoo, että sosialistien kärkiehdokkaan Frans Timmermansin valinta EU-komission johtoon olisi Suomen etu, uutisoi MTV Uutiset.

Heinäluoman mukaan ”Timmermans on kärkiehdokkaista se, jolla on parhaat mahdollisuudet saada tuki sekä päämiesten Eurooppa-neuvostossa että parlamentissa”. Timmermansin asema S&D:n europarlamenttiryhmän sisällä on Heinäluoman mukaan vahva.

– Hollantilainen Timmermans teki näistä kärkiehdokkaista parhaan kampanjan. Hän on saanut demareiden keskuudessa erittäin vahvan kannatuksen ja se on vain lisääntynyt vaalien jälkeen, Heinäluoma kertoo MTV:lle.

Heinäluoman mielestä Timmermansin valinta olisi myös Suomen etu.

– Hän tulee maasta, joka ei kuulu näihin suuriin maihin. Se on Suomenkin kannalta tärkeää, että komission johtaja ymmärtää myös pienten maiden tarpeet, Heinäluoma sanoo. Osa EPP-johtoisista jäsenmaista vastustaa Timmermansin valintaa komission puheenjohtajaksi. Komission puheenjohtajuus on ollut aiemmin keskusta-oikeistolaisen EPP:n hallussa, mutta EPP:n kärkiehdokas Manfred Weber ei ole saanut muiden jäsenmaiden tukea tehtävään.

