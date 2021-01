Eero Heinäluoma MTV:lle: En tyrmää presidenttiehdokkuutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikko ei pidä asiaa ajankohtaisena.

SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma ei tyrmää mahdollisuutta olla seuraavissa presidentinvaaleissa SDP:n presidenttiehdokkaana. Hänen mukaansa todellinen keskustelu presidentinvaaleista ei kuitenkaan ole vielä käynnissä.

– No presidentin tehtävä on suomen politiikan korkein tehtävä kuitenkin ja arvostan se erittäin korkealle. Ajattelen niin, että sitten kun se asia on ajankohtainen se pitää miettiä, hän sanoo MTV Uutisextran haastattelussa.

Heinäluoma noteerattiin MTV:n puoluekyselyssä joulukuussa SDP:n piiripäättäjien suosikiksi 35 prosentin kannatuksella. Vaikka päätös ei hänen mukaansa olekaan ”varmaankaan tämän vuoden asia”, hän kertoo pitävänsä saamaansa kannatusta hienona tunnustuksena oman elämäntyönsä kannalta.

– Olen sitä kohdaltani miettinyt aiemminkin ja varmaan sellainen mietintä täytyy sitten tehdä jos tuollaista kannatusta on. Ja se on aika paljon kiinni myös siitä, että mitä sitten kansalaiset ajattelevat millaista presidenttiä tarvitaan.