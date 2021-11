Eero Heinäluoma IS:lle: Suomen kannat täysin auki tai epäselvät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n europarlamentaarikko nostaa esiin Suomen suurimman ongelman EU-pöydissä.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma sanoo Ilta-Sanomille, että Suomen päättämättömyys suurten EU-päätösten valmistelussa on merkittävä ongelma, josta pitäisi käydä enemmän keskustelua. Hallituksen sisäistä riitelyä Heinäluoma kertoo seuranneensa ”vähän kauhulla”.

Monessa merkittävässä kysymyksessä Suomen kannat ovat täysin auki tai epäselvät.

– Jos niitä ei ole sanottu niin hyvin vaikea niistä on puhua, Heinäluoma toteaa.

– Olen täältä katsoen huomannut, että meillä on sellaista kummallista arkuutta. Mietitään, että jäädäänkö yksin, kannattaako meitä kukaan, mitä ne muut tykkää meistä, jos meillä on omaa poikkeavaa tahtoa. En tiedä mistä se tulee, varmaan jostain historian perimästä, hän pohtii IS:lle.

Heinäluoman mielestä EU:n enemmistön päätöstä vastaan asettuminen ei syö Suomen pelimerkkejä vaan lähettää vahvan viestin komissiolle jatkoa ajatellen.

– Meillä on pitkäaikainen, krooninen ongelma, että me tulemme EU:n päätöksenteossa vähän liian myöhässä. Tämä ongelma on ollut olemassa jo useamman hallituksen aikana. Kun asiat ovat vaikeita ja laaja-alaisia, niin päätöksentekoa mielellään lykätään, jotta saadaan lisää informaatiota, Heinäluoma sanoo.

– Havaintoni täällä ollessa ja jo Suomessa oli, että kyllä pitäisi olla rohkeutta olla ajoissa liikkeellä ja laittaa omat tavoitteet, sanoa oma mielipide. Täytyy ymmärtää, että ei se sellaisena toteudu. Nyt, kun sitä mielipidettä ei sanota, niin seurauksena on, että niille omille ajatuksille ei pysty keräämään paljon myötätuntoa.

Usein Suomen kanta esitetään vasta siinä vaiheessa, kun parlamentissa kannat on jo otettu.

Suomen perustuslain mukaan pääministeri johtaa maan EU-politiikkaa. Päättämättömyyden EU-kysymyksissä voi siis tulkita kritiikiksi myös puoluetoveri Sanna Marinin suuntaan. Lisäksi Heinäluomalla on sanottavaa myös Marinin johtaman hallituksen toiminnasta yleisellä tasolla.

– Katson sitä vähän kauhulla. Kyllä tämä riitojen määrä on yllättänyt kaiken ymmärryksen.