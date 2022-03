Eero Heinäluoma HS:lle: Nato-päätös muuttui helpoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan Suomen Nato-jäsenyys on jo varmaa.

SDP:n europarlamentaarikko ja entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma pitää käytännössä varmana, että Suomi liittyy puolustusliitto Natoon.

– Suomen Nato-jäsenyys ratkesi 24. helmikuuta aamuyöstä, hän viittaa Helsingin Sanomien haastattelussa hetkeen, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan.

Heinäluoma sanoo, että Venäjän hyökkäyksen seurauksena kansalaiset ja päättäjät ovat kääntyneet kannattamaan Naton jäsenyyttä. Kukaan ei hänen mukaansa ”halua olla Vladimir Putinin Venäjän kanssa kahden kesken”. Suomen harjoittamalta vakauspolitiikalta on myös pudonnut pohja.

– Nyt Venäjä tekee toimillaan Suomen Nato-päätöksestä helpon.

Heinäluoma korostaa malttia ja ajoituksen tärkeyttä Suomen Nato-jäsenyyden osalta. Hän sanoo puolustusliiton oven olevan auki, mutta Suomen pitää hänen mukaansa huomioida Yhdysvaltain näkökohdat, joissa on korostunut se, että kriisiä ei pidä eskaloida.

– Suomella ei ole mitään erityistä hätää, sillä olemme EU:n jäsenmaa, jolla on erittäin hyvin hoidetut puolustusvoimat ja kansainvälinen yhteistyöverkko. Nyt tarvitaan malttia, jotta valtiojohdolla on mahdollisuus käydä kaikki keskustelut kansallisesti ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Sitten on johtopäätösten aika, Heinäluoma sanoo.