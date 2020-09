Edustajat vaativat pikatestejä lentokentille ja satamiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sari Sarkomaan, Pia Kauman ja Mia Laihon mukaan turvallinen matkailu Suomeen on saatava käyntiin.

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Pia Kauma ja Mia Laiho vaativat pikaisia toimia, jotta Helsinki-Vantaan ja pohjoisen Suomen lentokenttien sekä satamien terveysneuvontapisteiden korotestaus saataisiin kansallista covid-19-strategia vastaavaksi.

Edustajat huomauttavat, että rajanylityspisteille saapuu huomattava määrä turisteja ja muita maahantulijoita.

− On välttämätöntä, kun matkustusrajoitusten höllentämisen seurauksena matkustus lisääntyy, että käyttöön otetaan koronaviruspikatestit. Yksityiset terveystoimijat on otettava vahvemmin mukaan yhteistyöhön koronatestausstrategian onnistumiseksi. Turvallinen matkailu Suomeen on saatava käyntiin. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koronapandemia supistaa matkailijoiden kulutusta Suomessa 40 prosenttia vuonna 2020, Sarkomaa, Kauma ja Laiho kirjoittavat tiedotteessaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sarkomaa painottaa, että merkittävä osa tämänhetkisistä tartuntaketjuista on lähtöisin ulkomailta. Hänen mukaansa ei voi mennä niin, että tartunnan saaneet vain kävelevät maahan ilman koronatestausta tai edes toimintaohjeita.

− Tällä hetkellä testauksessa on vakavia viiveitä, jotka aiheuttavat mittavaa haittaa ihmisten arjelle ja elinkeinoelämälle. Suomessa tulisi ottaa mallia muiden maiden lentokentistä, joissa on käytössä pikatestit, edustajat toteavat.

− Matkustajat eivät voi odottaa testituloksia päiväkausia ja jo valmiiksi ruuhkautuneen julkisen puolen ruuhkauttaminen ei ole ratkaisu. Suomalaiset yrittäjät ansaitsevat samalla selkeän viestin ja ohjeet turvallisesta matkailun avaamisesta, jatkaa Kauma.

Hallitus pääsi torstai-iltana yksimielisyyteen matkustusrajoitusten höllentämisestä. Suomeen saa matkustaa vapaasti ensi lauantaista lähtien niistä maista, joissa koronatartuntoja on alle 25 sataatuhatta asukasta kohden edellisen kahden viikon aikana. Nykyinen raja on kahdeksan tartuntaa.

Esimerkiksi Helsinki-Vantaan kautta Suomeen saapuu noin 6 000 matkustajaa päivässä. Heistä hieman yli 1 000 saapuu riskimaista. Kokoomusedustajien mukaan on selvää, että tilanne rajanylityspaikoilla ”on yksinkertaisesti saatava haltuun”.

− Hallituksen linjausten myötä kapasiteettia rajanylityspisteillä on nostettava huomattavasti. Pikatestejä ei ole vieläkään otettu käyttöön Helsinki-Vantaan lentokentällä ja on resurssien hukkaamista jättää yksityinen puoli huomiotta kapasiteetin lisäämisessä. Valtion on korvattava Helsinki-Vantaan testauksista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset täysimääräisenä Vantaan kaupungille ja muille toimijatahoille, edustajat toteavat.

Mia Laihon mukaan ilman toimivaa ja ketterää testausta lentokentillä on olemassa vakava riski, että koronan toinen aalto rantautuu Suomeen ryminällä.

− Ilman toimivaa nopeaa testausta, emme pysty torjumaan sen leviämistä Suomen väestöön, hän sanoo.

− Suomen testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategia uhkaa pettää heti toisen aallon alettua ja varsinainen flunssakausi on vasta aluillaan. Koronatestin tuloksen saamisessa ei voi kestää viikkoa. Nykyinen tilanne käy aivan mahdottomaksi perheille, työntekijöille ja koronasta pahasti kärsiville yrittäjille. Testauskapasiteettia on nostettava määrätietoisesti. Viimeistään nyt myös yksityinen sektori on otettava täysimääräisesti mukaan, Sarkomaa lisää.