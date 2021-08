Edustaja ihmettelee mielenmuutosta: Johtaako Krista Kiuru yksin hallitusta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alkuviikosta hallituspuolueissa oltiin nihkeitä ravintolarajoituksille. Torstaina ne hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ihmettelee hallituksen päätöksentekoa.

– Vielä tiistaina SDP:n Antti Lindtman, keskustan Juha Pylväs ja vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki suhtautuivat Helsingin Sanomissa nihkeästi uusiin ravintolarajoituksiin. Eilen sitten uudet rajoitukset kuitenkin päätettiin hallituksessa yksimielisesti, Timo Heinonen twiittaa.

– Johtaako Krista Kiuru yksin hallitusta?, hän kysyy.

Heinonen toivoo, että ravintola-ala vie uudet rajoitukset oikeuksien arvioitavaksi. Hän viittaa MaRan Timo Lappiin, jonka mukaan ”rokottamattomat eivät ole peruste rajoituksille”.

Kansanedustajan mukaan on surullista, että Sanna Marinin hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö ”eivät ole tehneet töitään ja valmistelleet koronapassia ajoissa käyttöön”.

– Nyt sitten tämän oman vitkuttelunsa takia hallitus on jälleen kiristämässä muun muassa ravintoloiden rajoituksia.

Kokoomusedustaja Timo Heinonen antaa sen sijaan kiitos pääministeri Marinille mielenmuutoksesta koronapassissa.

– On hyvä pystyä myöntämään virheensä ja korjaamaan ne sitten. Iso juttu miten koronapassilla on muun muassa Tanskassa voitu pitää ravintolat ja tapahtuma-ala käynnissä. Suomessa hallituksen sekoilu on käynyt kalliiksi.