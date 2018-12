Eduskuntatutkija HU:lle: Yllätyksiä voidaan nähdä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markku Jokisipilä pitää mahdollisena, että PS:n kannatus kasvaisi vielä ennen vaaleja.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä pitää mahdollisena, että perussuomalaiset voisi vielä yllättää vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Aiheesta kertoo Helsingin Uutiset.

Jokisipilän mukaan suurin kannatuksiin vaikuttava tekijä on EU:n epävakaus. Hän muistuttaa, että Kreikan ja Portugalin lainoilla vuonna 2011 oli suuri vaikutus eduskuntavaaleihin ja siihen, että perussuomalaiset nousi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Nyt hän varoittaa Italian tilanteesta.

– Vaikuttaa siltä, että (Italiassa) tämä epäpyhä allianssi syytää rahaa oikealle ja vasemmalle ilman mitään budjettikuria. EU-maat eivät voi katsoa sitä sivusta loputtomiin. Jossakin vaiheessa Italiaan on alettava kohdistaa sanktioita, Markku Jokisipilä sanoo HU:lle.

– Jos Italian talous ajautuu vaikeuksiin, se saattaa muuttaa kovasti suomalaisen vaalikeskustelun sävyä.

Suurin EU:ta hiertävä kysymys on Jokisipilän mukaan EU:n yhteinen turvapaikkapolitiikka, josta ei ole saatu yhteistä linjaa.

– EU:lle on odotettu yhteisiä palautuskeskuksia, mutta niitä ei ole saatu. Nyt on oltu hyvässä tilanteessa, koska tulijamäärä on ollut alhainen, mutta kun ottaa huomioon Afrikan ja Lähi-idän yleisen poliittisen tilanteen ja väestönkasvun, tilanne voi aivan hyvin muuttua.

Jokisipilän mielestä sosiaali- ja terveyspalvelut voivat puhuttaa näissäkin vaaleissa.

– Kun SDP johtaa mielipidetiedusteluja, heillä on niin sanottua agenda setting -valtaa, ja hyvinvointivaltioon liittyvät palvelut ovat heillä vahvasti agendalla.