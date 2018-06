Eduskuntakysely suikaleiden myymisestä kinkkupizzana

Vihreiden kansanedustajan mukaan kuluttajia on johdettu harhaan kinkkupizzan markkinoinnissa.

Kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen kuluttajan tietoisesta harhaanjohtamisesta kinkkupizzan markkinoinnissa.

– Kuluttajansuojalain mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä markkinoinnissa ja asiakassuhteessa saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Joissakin pizzerioissa kuluttajaa kuitenkin tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti johdetaan harhaan, kansanedustajan kysymys alkaa.

– Useammasta ravintolasta on käynyt ilmi tapauksia, joissa kinkkupizzana myyty tuote ei sisältänyt kinkkua vaan pizzasuikaletta. Eräästä ravintolasta kerrottiin, että he valitsevat kinkkupizzaan pizzasuikaletta, koska siinä on parempi kate, eivätkä asiakkaat ole valittaneet asiasta. Eli he johtavat asiakkaitaan harhaan tahallisesti ja tiedostaen.

Heli Järvinen siteeraa Eviran suositusta. Sen mukaan nimeä ”kinkku” voidaan käyttää vain tuotteista, joihin käytetty liha on yksinomaan kinkkua. ”Kinkkujen lihapitoisuus on yleensä vähintään noin 90 prosenttia, suosituksessa kerrotaan. Pizzasuikale on kaupallinen nimi, jossa lihapitoisuus on huomattavasti aitoa kinkkua alhaisempaa, usein vain noin 60 prosentin luokkaa”.

– Pizzasuikaleen käyttäminen aidon kinkun sijaan ja sen markkinoiminen kinkkuna on kuluttajan tietoista harhaanjohtamista, kansanedustaja syyttää.

– Kinkku- ja pizzasuikaleen käyttäminen johtaa siihen, että oikeaa kinkkua käyttävät ravintolat joutuvat eriarvoiseen asemaan annostensa raaka-ainekustannusten vuoksi.

Kansanedustajan varsinainen kysymys ministerille on ”millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta kuluttajan tietoinen harhaanjohtaminen kinkkupizzan markkinoinnissa estetään”.