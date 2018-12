Eduskuntaan halutaan keskustelu seksuaalirikollisuudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan kansalaisten on saatava vastauksia siihen, miten seksuaalirikollisuuteen aiotaan puuttua.

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) kertoo jättäneensä eduskuntalle keskustelualoitteen seksuaalirikollisuuden tilanteesta Suomessa ja sen ennaltaehkäisystä. Juvosen mielestä aiheesta on syytä käydä akuutti keskustelu.

− Liki päivittäin saamme lukea uutisista jo tapahtuneista seksuaalirikoksista tai niiden epäilyistä. Eilinen uutinen Oulun tapahtumista on järkyttänyt suomalaisia, Arja Juvonen kirjoittaa tiedotteessaan.

Poliisi on tiedottanut poikkeuksellisen törkeästä raiskausepäilystä Oulussa. Tutkittavana on kaksi seksuaalirikoskokonaisuutta. Epäiltyinä on ulkomaalaistaustaisia miehiä.

− Ihmiset ovat kyselleet ja lähettäneet paljon sähköpostia ja kysymyksiä siitä, miten aiomme tähän seksuaalirikollisuuteen Suomessa puuttua. Ajankohtaiskeskustelu on siksikin tarpeellinen. Kansalaisten on saatava vastauksia kysymyksiinsä, Juvonen sanoo.