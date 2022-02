Eduskunta kysyy – mutta eilen hallitus ei vastannut lainkaan

Kansanedustajat jäivät ihmettelemään ministerien väistöliikettä.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman on jakanut somessa videon torstaiselta eduskunnan kyselytunnilta. Siinä nähtiin poikkeuksellinen tapaus.

Kysymyksen aiheena olivat kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvat.

– Nyt tämän hallituksen esityksen suurena riskinä on se, että henkilö, joka on ehkä jo useammassakin oikeusasteessa ja tutkinnassa saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, kuitenkin sitten seuraavaksi alkaa kuormittaa järjestelmää jonkin toisenlaisen prosessiputken kautta. Tällöin meillä on vääränlaisia henkilöitä sekä turvapaikkaprosessissa että työhön tai koulutukseen liittyvässä maahanmuutossa. Millä tavoin hallitus aikoo taklata sen, että meillä on vääräntyyppisiä hakijoita vääräntyyppisissä jonoissa?, Wille Rydman esittää kysymyksensä.

Puhemies Matti Vanhanen antaa vastauspuheenvuoron työministeri Tuula Haataiselle (sd.). Tämä kuitenkin toteaa, että kyseessä on sisäministerin asia.

Mutta sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) ei ole paikalla.

– Sisäministeri ei nyt ollut listalla mukana. Tämä kysymys jää tuonnemmaksi, puhemies toteaa ja antaa puheenvuoron seuraavalle edustajalle.

Tämä herättää kansanedustajissa hämmennystä, koska tapana on, että joku ministereistä aina vastaa. Salissa levitellään käsiä. Rydman itse pyörittelee päätään ja naureskelee.

Salista kuuluu huutoja kuten ”tämän nimi on kyselytunti”, ”no ehkä tämä kävi vastaukseksi” ja ”tää hiljaisuus on myöntymisen merkki”.

– Hallitus pitää tiukasti kiinni siitä, että torstaisin on vuorossa nimenomaisesti eduskunnan kyselytunti, ei esimerkiksi hallituksen vastaustunti. Tässä tyylinäyte eiliseltä. Iloa viikonloppuun!, Wille Rydman toteaa twitterissä videon ohessa.

Hallitus pitää tiukasti kiinni siitä, että torstaisin on vuorossa nimenomaisesti eduskunnan kyselytunti, ei esim. hallituksen vastaustunti. Tässä tyylinäyte eiliseltä. Iloa viikonloppuun!https://t.co/tJMBeMOBnP — Wille Rydman (@willerydman) February 4, 2022