Eduskunta äänestää Krista Kiurusta, tästä on kyse

Eduskunnan kello 14 alkavassa täysistunnossa kansanedustajat äänestävät kokoomuksen perjantaina tekemästä epäluottamuslauseesta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.).

Epäluottamuslauseen jättäneen kansanedustaja Mia Laihon (kok.) mukaan ”hallituksen ja johtavien virkamiesten viestintä maskien ongelmista, tai jopa niiden haitallisuudesta, on omiaan heikentämään ihmisten luottamusta maskinkäytön hyötyihin. …Jos tosiasiat olisi tunnustettu jo keväällä, olisimme välttyneet siltä, että osa kansalaisista luulee maskien käyttöä edelleen haitalliseksi”.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti kesäkuun alussa Krista Kiurun johdolla olla antamatta suositusta kasvomaskien käytöstä. Monien suomalaisten nykyasenteiden maskeja kohtaan voi katsoa olevan tästä peräisin.

Maanantaina tuli ilmi, että sosiaali- ja terveysministeriö oli poikkeusoloihin vedoten ohjannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, joka on itsenäinen. Tiedossa ei ole, kuka tai ketkä päätöksen tekivät.

Kokoomuksessa katsotaan, että on erittäin vakava kysymys, että suomalaisille jätettiin keväällä kertomatta pandemiaan liittyvää tietoa. Kiurun katsotaan tarkoituksella ohjanneen suhtautumista maskeihin negatiiviseksi.

Krista Kiuru on ollut haluton kommentoimaan asiaa julkisuudessa. Tiistaina hän vetosi poikkeusoloihin ja yhdenmukaisen viestin antamiseen keväällä.

Kristillisdemokraatit on ilmoittanut tukevansa epäluottamuslausetta. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen mukaan suojamaskien käytön vaikeutta liioiteltiin ja niiden hyödyllisyyttä vähäteltiin keväällä.

Ministeri @KristaKiuru:lla on minun ja hallituksen luottamus. Hallitus on nojannut epidemian torjunnassa terveysviranomaisten tuoreimpiin arvioihin. Näin on toimittu myös maskisuosituksen osalta. Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa.

— Sanna Marin (@MarinSanna) October 9, 2020