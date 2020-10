Eduskunnan viestintäpäälliköksi valittiin Rainer Hindsberg

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rainer Hindsbergillä on pitkä kokemus eduskuntatiedotuksesta.

Eduskuntatiedotuksen viestintäpäälliköksi on nimitetty palvelupäällikkö, Master of Arts Rainer Hindsberg. Hän aloittaa tehtävässä 1. marraskuuta.

Päätöksen valinnasta teki puhemies Anu Vehviläisen (kesk.) johtama kansliatoimikunta.

Rainer Hindsbergillä on pitkä työkokemus eduskunnasta. Hän johtaa tällä hetkellä palveluyksikköä, joka vastaa eduskunnan asiointi- ja tapahtumapalveluista. Aiemmin Hindsberg on toiminut eduskuntatiedotuksen apulaistiedotuspäällikkönä ja tiedottajana lähes 20 vuoden ajan. Hänellä on myös toimittajakokemusta Yleltä.

Hindsberg seuraa tehtävässä eläkkeelle jäänyttä Marjo Timosta, joka luotsasi eduskuntatiedotusta vuodesta 2003 alkaen.