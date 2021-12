Eduskunnan valiokunta: Sote-henkilöstölle velvoite ottaa koronarokote

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseen, jossa he puoltavat rokottautumisen sijaan testausta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa tartuntalain väliaikaista muuttamista. Muutoksella säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalle velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille covid-19-tartuntariskiä. Valiokunta antoi tänään hallituksen esityksestä mietinnön.

Tartuntatautilakiin lisätään uusi väliaikaisesti voimassa oleva pykälä, jossa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaamisesta covid-19-taudilta. Säännöksen mukaan työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa covid-19-tautia vastaan.

Valiokunta korostaa, että tartuntatautilaki sisältää jo nyt säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijältä edellytettävästä rokotesuojasta. Ehdotetulla väliaikaisella sääntelyllä täsmennetään, että jo voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuva velvoite koskee myös covid-19-tautia.

Valiokunta pitää tärkeänä, että nykyisessä epidemiatilanteessa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotesuojasta säädetään selkeästi ja siten, ettei työnantajan oikeudesta edellyttää rokotesuojaa covid-19-tautia vastaan ole epäselvyyttä.

Jos työntekijä ei täytä säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu.

Laki ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. Sääntelyyn ehdotetaan kuukauden siirtymäaikaa, jotta työnantajat ehtivät varmistua henkilöstön suojan riittävyydestä ja ryhtyä mahdollisesti tarvittaviin muihin toimenpiteisiin ja rokottamaton henkilökunta voi tarvittaessa aloittaa rokotesuojan hankkimisen.

Mietintöön sisältyy valiokunnan perussuomalaisten jäsenten vastalause. Siinä he esittävät, että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää ainoastaan sellaista työntekijää, joka on osallistunut ennen työvuoron alkua covid-19-testiin ja antanut negatiivisen testituloksen. Mikäli työntekijä kieltäytyy testistä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä.