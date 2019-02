Eduskunnan salahitti: Ministerin puhe josta ei tajua mitään

Saatko selvää sosiaali- ja terveysministerin vastauksesta?

Valikoidut kansanedustajat ovat viime aikoina piristäneet toistensa päivää esittelemällä tekstilöytöä eduskunnan kyselytunnilta.

Kyse on seuraavasta, lokakuun 2015 kyselytunnilla kuullusta ministerin vastauksesta:

– Arvoisa puhemies! Tämä asia on varmasti kaikilla meillä tässä nyt ollut vahvasti mielessä, ja totta kai on ihan päivänselvä asia, että siinä vaiheessa, nyt, kun ryhdymme tätä kokonaisuutta tässä käymään läpi, niin ilman muuta me mietimme sen, kuinka ja miten tämä tullaan osaltaan toteuttamaan. Mutta kuten varmasti nyt on tullut myöskin tässä keskiviikon keskustelussa esiin, niin tämä on yksi niistä toimenpiteistä, joihin hallitus nyt on sitoutunut, ja luonnollisesti sitten käymme sitä arviota ja teemme ne vaikutusarvioinnit siltä osin, onko tarpeen sitten miettiä siltä osin jonkunnäköisiä pohdintoja, onko tällaisissa pitkäaikaissairauksissa mahdollisesti joitain syitä miettiä, teemmekö sinne sitten erilaisia toimenpiteitä. Mutta kuten varmasti kysyjä ymmärtää, niin ryhdymme nyt valmistelemaan näitä esityksiä.

Puheenvuoroa voi lukea toiseenkin kertaan, mutta se tuskin siitä selkenee. Ainoa asiasana taitaa olla lopussa tuleva pitkäaikaissairauksissa.

Kyseessä oli silloisen perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän vastaus eduskunnan kyselytunnilla 1.10.2015. Vasemmistoliiton Anna Kontula oli esittänyt hänelle kysymyksen sairauspäivän palkattomuudesta.

Vastauksen ajautumista oudoille vesille saattoi edesauttaa se, että Kontulan kysymyksessä ei ollut varsinaista kysymystä. Kontula päätti puheenvuoronsa sanoihin jos ministeriöstä löytyy joku, joka on sitä tehnyt, niin nyt toivoisin, että hän kertoisi, mitä tälle aiotaan tehdä.

Myös ministeri Hanna Mäntylän viimeinen vastaus aiheesta hetkeä myöhemmin saattaa viedä ajatukset muualle. Se kuului näin:

– Olen tässä nyt useampaan otteeseen koettanut teille tuoda esiin sitä, että on aivan päivänselvä asia, että kun tällaisia päätöksiä tehdään, niin totta kai silloin kokonaisvaikutukset arvioidaan. Minä uskoisin näin, että koska tässä salissa suurin osa on poliittisia päätöksentekijöitä, osa oppositiossa, jotka ovat istuneet myöskin hallituksessa, he tietävät sen, että nämä prosessit lähtevät liikkeelle ja sen myötä me saamme lisää tietoa ja sen myötä me myöskin silloin arvioimme, onko joitain sellaisia toimenpiteitä, joita meidän täytyy silloin tehdä, jotta me voimme tasavertaisuuden turvata. Kuten tässä nyt varmasti on tullut jo moneen kertaan se sanottua, niin kyllä, varmasti tulemme tekemään vaikutusarvioinnit. Me teimme sen myöskin tämän asumistuen osalta ja korjasimme sitä päätöstä ja loivensimme sen vaikutuksia.