Eduskunnan puhemies: Sisu, sitkeys, sielukkuus ja sivistys

Puhemies nosti lippupuheessaan esiin erityisesti suomalaisen sivistyksen kehitysaskeleet ja kiitollisuuden sotien sukupolvia kohtaan.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen piti perinteisen itsenäisyyspäivän lippupuheen Helsingin Tähtitorninmäellä.

– Kiitos teille sotiemme veteraanit, lotat, kotirintaman naiset ja miehet.

Puheessaan Vehviläinen nosti esiin erityisesti suomalaisten sivistyksen. Tärkeinä sivistyksen kehitysaskeleina hän nosti esiin tänä vuonna sata vuotta täyttävän oppivelvollisuuslain sekä peruskoulujärjestelmän perustamisen 1970-luvulla.

– Sivistys on aina vielä enemmän kuin käydyt koulut ja tutkinnot. Sivistys on erityisesti sitä, miten suhtaudumme kanssaihmisiin. Arvostammeko ja kunnioitammeko heitä, maltammeko omalta puheeltamme kuulla mitä toisella on sanottavaa, Vehviläinen sanoi.

– Usein sanotaan, että sivistyksen mitta on, miten suhtaudumme heikommassa ja haavoittuvassa asemassa oleviin lähimmäisiin. Arvelen, että meillä jokaisella on tässä hieman petrattavaa, Vehviläinen jatkoi.

Vehviläinen kertoi, miten voimme ottaa oppia sotien sukupolvilta ja veteraaneilta, jotka sotien jälkeen rakensivat Suomen uusiksi.

Itsenäisyyspäivän lippupuheen voi katsoa Yle Areenasta.

Pidin aamulla lippupuheen Tähtitorninmäellä. Totesin siinä muun muassa ”Suomalaiseen kansanluonteeseen on totuttu liittämään sanat sisu ja sitkeys. Mieluusti lisään näiden perään sanat sielukkuus ja sivistys”. Hyvää itsenäisyyspäivää! 🇫🇮Trevlig självständighetsdag!🇫🇮 pic.twitter.com/Xj1pQIj314 — Anu Vehviläinen (@AnuVehvilainen) December 6, 2021