Outi Mäkelä: Eduskunnan on siirryttävä tälle vuosituhannelle

Eduskunnan jättävän kansanedustajan mukaan kansanvaltaa ei korjata puolueiden rahoituksen kautta.

– Eduskunnan on viimein siirryttävä tälle vuosituhannelle. Nykyinen 200 kansanedustajan määrä on peruja tsaarinajalta, eikä enää 2000-luvulla palvele tehokkuutta tavoittelevaa yhteiskuntaa. Toimiva eduskunta ei voi olla hallinnollinen museo. On eduskuntatyön arvon mukaista pyrkiä sujuvuuteen, Outi Mäkelä toteaa Ajatuspaja Toivon tiedotteessa.

Nurmijärven kunnanjohtajaksi siirtyvä kokoomuksen kansanedustaja Mäkelä on kirjoittanut Toivon julkaisusarjaan Poliittinen jalanjälki – kansanedustajan työ murroksessa -pamfletin.

Mäkelä esittelee pamflettia myös Verkkouutisten blogissaan, josta löytyy linkki siihen. Pamflettiin on koottu kokoelma omakohtaisia huomioita kansanedustajan työstä, yhteiskunnasta ja sen muuttamisesta.

Mäkelän mukaan kansanvallan korjausta ei toteuteta puolueiden rahoitusta korjaamalla, vaan päivittämällä eduskunnan vanhentuneita käytäntöjä.

– Uskottavuuden vahvistamiseksi eduskunnan on kyettävä uudistumaan ja uudistamaan. Arkailemme turhaan puhemies-nimikkeen muuttamista puheenjohtajaksi tai valiokuntien julkisten kuulemisten lisäämistä, Outi Mäkelä toteaa.

Hänen mielestään esimerkiksi avustajaresursseista ei tule tinkiä, vaan valtiosihteerit on palautettava ministeriöihin ja erityisavustajat lisättävä myös oppositiolle.

Outi Mäkelän mukaan myös vaalijärjestelmässä olisi parannettavaa. Hän katsoo, että puoliavoimet listavaalit keventäisivät vaalien kustannuksia ja antaisivat puolueille mahdollisuuden pitää selkeämmin kiinni linjastaan ja profiloitua vahvemmin. Nykyisin vaalit käydään joka tapauksessa puolueiden puheenjohtajien kasvoilla.

Vuonna 2007 kansanedustajaksi ensi kertaa valittu Outi Mäkelä saa vapautuksen eduskunnasta 5. maaliskuuta ja siirtyy kotikuntansa Nurmijärven kunnanjohtajaksi.