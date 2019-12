Eduskunnan Lex Malmi -lausuma pysyy voimassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uuden hallituksen toivotaan sopivan Malmin lentokentän toiminnan jatkosta.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta vahvisti 3.12.2019 mietinnössään liikenne- ja viestintävaliokunnan päätöksen pitää Lex Malmi lausuma voimassa.

Hallitus oli esittänyt, että joidenkin Etelä-Suomen lentokenttien kunnostukseen vuonna 2018 myönnetyt määrärahat olisivat täyttäneet lausuman vaatimukset. Valiokuntien mukaan nämä toimenpiteet eivät takaa yleisilmailun jatkumista Helsingin seudulla.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvösen mukaan uuden hallituksen olisi ryhdyttävä Malmin lentokentän osalta toimiin heti, kun se on nimitetty.

– Hallitustilanne on hankala mutta Suomen ja pääkaupunkiseudun yleisilmailun tilanne kriittinen. Helsingin kaupunki uhkaa panna toimeen Malmin kentän vuokrasopimusten irtisanomisen, vaikka sillä ei ole lainvoimaa oikeuskäsittelyjen ollessa kesken. Hallituksen on sovittava välittömästi Malmin toiminnan jatkoajasta. Vastuu on liikenne- ja viestintäministerin, Timo Hyvönen sanoo tiedotteessa.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) sanoi aiemmin Suomen lentokenttäverkoston tarvitsevan lentopaikan myös Helsingissä tai sen lähellä.

– Muuten verkosto jää torsoksi. Ei tarvitse erikseen sanoa, että Malmin kohtalo surettaa sekä kulttuurihistoriallisesti että erityisesti siksi, että olemme rajaamassa ilmailun kehittymisen mahdollisuuksia niin paljon, Vanhanen totesi aiemmin tiedotteen mukaan.

Helsinki-Malmin lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain lentopaikka noin 40 000 vuosioperaatiollaan. Lex Malmi -kansalaisaloitteen allekirjoitti parissa kuukaudessa 56 000 suomalaista.

Lentokenttäalueella on voimassa vaarantamiskielto rakennusperintölain nojalla tehdyn suojeluesityksen johdosta. Esitys on käsittelyssä ympäristöministeriössä.