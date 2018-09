Eduskunnan kyselytunnin tv-lähetys halutaan livetekstittää

Teknologia auttaisi katsojien eduskuntasuosikin seuraamista.

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin keskiviikkona tekijänoikeuslain muuttamista niin, että näkövammaisille voidaan saada eri teoksista kappaleita.

Kokoomuksen Timo Heinonen kertoi erään aktiivisen eduskuntakeskustelujen seuraajan ottaneen yhteyttä kyselytuntien suorien tv-lähetysten livetekstittämiseksi. Nykyisin kyselytunnit vain tulkitaan viittomakielelle.

– Toivoisin, arvoisa puhemies ja meidän johtavat virkamiehet, että tämän hyvän hallituksen esityksen vanavedessä lähdettäisiin määrätietoisesti viemään eteenpäin myös sitä, että nämä meidän demokratian kannalta keskeiset keskustelut — kun kyse on kyselytunneista tai välikysymyskeskusteluista tai pääministerin tiedonannoista tai muista — voitaisiin livetekstittää tulevaisuudessa, Timo Heinonen esitti.

– Se on täysin mahdollista, ja tämän päivän teknologia antaa siihen hyvät mahdollisuudet. Toivotaan, että myös tämä saadaan kuntoon.

– Monelle ikääntyvälle ihmiselle tärkeän demokraattisen paikan, eli eduskunnan, seuraaminen on tänä päivänä hyvin vaikeaa, osittain sen takia — itsekin usein syyllistyn siihen — että täällä on hälyä ja muuta häiriötä ja se vaikeuttaa kuulemista, mutta myös sen takia, että he eivät kuule, vaikka täällä salissa olisikin näin ihanan hiljaista kuin tällä hetkellä on, Heinonen sanoi.

Heinonen toivoi myös verkkoesteettömyyden parempaa huomioimista eduskunnan ja verottajan, Kelan ja muiden palveluntarjoajien sivuilla.