Eduskunnan ex-talouspäällikkö US:lle aamiaiskohusta: ”On se nyt ihme”

Pertti J. Rosilan mukaan vika on valtioneuvoston kanslian johtavissa virkamiehissä.

Tarkaksi kirstunvartijaksi kuvattu eduskunnan entinen talouspäällikkö Pertti J. Rosila kommentoi Uudelle Suomelle pääministeri Sanna Martinin (sd.) aamiaisista noussutta kohua.

Hänen mielestään eduskunnassa on ”harvinaisen selvää, mikä on verotonta ja mikä verollista”.

Rosila pitää itsestäänselvänä, että pääministerin virka-asunnollaan Kesärannassa nauttima ateriapalvelu on verotettava etu. Tuloverolaissa on määritelty hyvin yksityiskohtaisesti, mitkä kansanedustajien etuudet ovat verottomia.

Valtioneuvoston kanslia (VNK) on tulkinnut edun verottomaksi. Asiasta on pyydetty lausuntoa verottajalta. Pääministeri Marin ei aio enää käyttää ateriaetua.

Tuloverolain mukaan pääministerin tehtävään liittyvä asuntoetu siihen kuuluvine palveluineen ei ole veronalaista tuloa. VNK vetoaa myös ministeripalkkiolakiin. Sen mukaan pääministerillä on asunto valtion talossa, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta maksetaan valtion varoista. Aterioita listassa ei mainita, mutta valtioneuvoston jäsenelle korvataan tehtävien hoitamisesta aiheutuneet ylimääräiset kohtuulliset kustannukset valtioneuvoston kanslian päätöksellä.

Rosilan mukaan Marinin olisi pitänyt maksaa Kesärannan ateriaedusta luontaisedun vero.

– Minun mielestäni se tilanne on siltä osin hyvinkin selkeä, Rosila sanoo Uudelle Suomelle.

– On se nyt ihme, että meillä on joku pääministeri, joka saa virkakunnaltansa ohjeita, että se on kaikki ilmaista, mitä perhe syö, kun he asuvat virka-asunnossa. Kyllä minä pidän äärimmäisen laittamattomana tätä valtioneuvoston kanslian Vilavaaran jälkeistä tulkintaa.

Entinen valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö ja ylijohtaja Auni-Marja Vilavaara sanoi Helsingin Sanomille, että vuonna 2010 annetussa ohjeessa oli kyse vain aamiaistarvikkeista ja asiasta konsultoitiin verottajaa. Vilavaaran mukaan ohje perustuu vuonna 2007 voimaan tulleeseen ministeripalkkiolakiin. VNK on lukenut ohjeeseen myös kylmät ateriat, mutta Vilavaaran mukaan tarkoitus ei ole ollut kustantaa pääministerille mitään aterioita.

Ruokailuun liittyvän edun ilmoittaminen verotuksessa on työnantajan tehtävä.

– Terveellä järjellä ajatellen on minun mielestäni itsestäänselvää, että tällaiset erityisetuudet ovat luontaisedun verotuksen piirissä, Rosila sanoo.

Rosilan mukaan vika on selvästi valtioneuvoston kanslian johtavissa virkamiehissä, joiden laintulkinta on ollut leväperäinen.

VNK:n alivaltiosihteeri Timo Lankinen on ottanut julkisuudessa vastuun tulkinnasta