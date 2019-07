Eduskunnalle aloite saimaannorpista: Jo ensi kesäksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saara-Sofia Sirénin mukaan suomalaiset vaativat nopeita toimia norppien suojelemiseksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on tehnyt toimenpidealoitteen verkkokalastuskiellon jatkamisesta heinäkuulle saimaannorpan elinalueilla.

Saimaalta on löytynyt tämän vuoden heinäkuussa neljä verkkoihin kuollutta kuuttia. Sirénin mukaan viime viikolla julkaistun norppa-aloitteen saama tuki on selvä viesti siitä, että suomalaiset toivovat eduskunnalta nopeita toimia norpan suojelutoimien vahvistamiseksi. Ympärivuotista verkkokalastuksen kieltämistä vaativa aloite keräsi kahdessa päivässä yli 50 000 nimeä.

– Pidennetty rajoitusaika on saatava käyttöön jo ensi vuoden kesänä. Tiedämme seurantietojen perusteella, että kuuttien verkkokuolleisuus on siirtynyt heinäkuulle. Saimaannorpan kanta on tällä hetkellä arviolta noin 400 yksilöä ja kanta kasvaa noin 15 yksilöllä vuodessa. Jokainen aikuiseksi varttuva kuutti vahvistaa saimaannorpan selviytymismahdollisuuksia, Sirén toteaa tiedotteessaan.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) on kehottanut Saimaalla kalastavia välttämään verkkokalastusta norppa-alueilla. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on luvannut perustaa syksyllä saimaannorppa- ja kalastustyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella seuraavia kalastusrajoituksiin liittyviä asetuksia.

Sirénin mukaan ”hallituksen toimet eivät sisällä vielä konkretiaa”.

– Heinäkuun rajoite on saatava mahdollisimman pian voimaan, minkä jälkeen ministeriön työryhmä voisi ryhtyä selvittämään ympärivuotista kieltoa. Jo aiemmin toteutettujen kyselyiden perusteella suurin osa Saimaan rantojen asukkaista ja ammattikalastajista kannattaa verkkokalastuskiellon laajentamista, Sirén sanoo.