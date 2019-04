”Edistetään markkinoita, ei yritysten intressejä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan reilu kilpailu ja markkinatalous synnyttävät tehokkaimmin aineellista hyvää.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman kehottaa puoluettaan edistämään avoimia markkinoita seuraavan vaalikauden aikana. Hänen mukaansa tavoite voi olla ristiriidassa yksittäisten yritysten tai teollisuusjärjestöjen intressien kanssa.

– Reilu kilpailu ja markkinatalous synnyttävät tehokkaimmin aineellista hyvää, mutta korporaatioiden intresseissä on pikemminkin turvata omaa asemaansa kuin markkinoiden reiluutta. Siksi aitoon markkinatalouteen luottavan puolueen on syytä pitää niihin hallittua etäisyyttä, Wille Rydman kirjoittaa verkkosivuillaan.

Rydman toteaa, että myös markkinallistamiselle tulee asettaa selvät rajat. Yksityinen sektori voi parhaimmillaan täydentää julkista palvelutuotantoa ratkaisevan myönteisellä tavalla.

– Palveluita ulkoistettaessa on kuitenkin oltava tarkkana. Jos kannusteet ovat väärät, syntyy vääriä tuloksia. Myös valvonnan on toimittava. Heikoimmassa asemassa olevien turvallisuus ei saa vaarantua. Vanhuspalveluissa on epäonnistuttu pahasti, Rydman huomauttaa.

Hän toivoo kokoomuksen pysyvän johtavana sivistys- ja laillisuuspuolueena. Myös omia arvoja tulisi pitää rohkeasti esillä.

– Länsimainen oikeusvaltio rakentuu lakien ja instituutioiden perustalle. Sitä perustaa ei saa rapauttaa. Huolelliselle lainvalmistelutyölle on annettava sen tarvitsema aika, Wille Rydman kirjoittaa.

– Liityin aikanaan puolueeseen, koska koin, että se suomalaisista puolueista harrasti vähiten eturyhmäpolitikointia ja ajoi vahvimmin isänmaan kokonaisetua. Se myös uskalsi sanoa ikävätkin asiat ääneen. Näitä lähtökohtia kokoomuksen on syytä vahvistaa politiikassaan. Vaihtuvien trendien perässä ei kannata juosta, eikä mukana kannata olla pelkästä mukana olemisen ilosta.