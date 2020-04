”Edessä USA:n vaikein viikko” – Yli 312000 tartuntaa

Yhdysvaltain presidentti toivoo kuitenkin rajoituksia hellitettävän pääsiäiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ennusti tiedotustilaisuudessaan, että Yhdysvalloilla on edessään koronaviruksen vuoksi synkät ajat, uutisoi BBC.

– Tämä tulee todennäköisesti olemaan vaikein viikko tämän viikon ja seuraavan viikon välissä, ja täällä tulee olemaan paljon kuolemaa, valitettavasti, mutta paljon vähemmän kuolemaa kuin jos tätä [koronavirustoimia] ei olisi tehty mutta täällä tulee olemaan kuolemaa, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa.

Samalla presidentti kuitenkin toivoi, että sosiaalisia rajoituksia voitaisiin hellittää erityisesti pääsiäiseksi.

Trump on aiemminkin ilmaissut halunsa avata yhteiskuntaa ja nosti asian jälleen esiin.

–Hoito ei voi olla pahempi kuin itse ongelma, Trump sanoi koronatoimiin viitaten.

–Meidän pitää avata maa uudelleen. Emme halua tehdä tätä [olla kiinni] kuukausia ja kuukausia ja kuukausia.

Yhdysvalloissa koronavirustilanne on surullinen. Maassa on nyt noin 312 000 tartuntaa. Se on suurin määrä yhdessä maassa koko maailmassa. Kuolleita on yhteensä 8 500.

Pahin epidemia-alue on New Yorkin osavaltio. Lauantaina siellä kuoli 630 virukseen ihmistä. Yhteensä osavaltiossa virukseen on kuollut 3 565. Tartuntoja osavaltiossa on jo yli 113 000. Määrä on lähes sama kuin tartuntoja on koko Italiassa.