Economist: Joe Biden voittaa vaalit

Demokraattiehdokas valitaan presidentiksi 86 prosentin todennäköisyydellä, ennustaa brittilehti.

Brittiläinen The Economist -lehti ennustaa, että Yhdysvaltain demokraattipuolueen ehdokas Joe Biden voittaa marraskuiset presidentinvaalit.

– Mallimme mukaan Joe Biden lyö Donald Trumpin hyvin todennäköisesti (very likely), lehti kirjoittaa.

Economistin mukaan Biden saa 86 prosentin todennäköisyydellä presidentin valitsijamiehistä enemmistön. Istuva presidentti Trump saa enemmistön vain 14 prosentin todennäköisyydellä.

Biden on saamassa myös enemmistön kaikista äänistä. Todennäköisyys tälle on peräti 98 prosenttia. Kokonaisäänimäärä ei kuitenkaan vaikuta vaalitulokseen, vaan sen ratkaisee valitsijamiesten enemmistö. Useissa vaaleissa voiton on vienyt vähemmän ääniä saanut ehdokas.

Voittoon tarvitaan vähintään 270 valitsijamiestä. Tuoreimman ennusteen mukaan Biden on saamassa 337 ja Trump 201 valitsijamiestä.

Economist kertoo ottavansa ennusteessa huomioon paitsi mielipidemittaukset, myös osavaltiokohtaiset poliittis-taloudelliset tekijät.

– Otamme huomioon, että toistensa kanssa samanlaiset osavaltiot liikkuvat samaan suuntaan: jos Trump voittaa Minnesotassa, hän luultavasti voittaa myös Wisconsinissa.