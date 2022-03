Duuman puhemies väittää: Pelastimme satoja tuhansia henkiä

Venäjän parlamentin alahuone duuman puhemies Vjatseslav Volodin toistaa Moskovan sotapropagandaa ja väittää Venäjän pelastaneen satoja tuhansia henkiä aloittamalla sotilasoperaation Ukrainassa.

– Jos operaatiota ei olisi aloitettu, Nato olisi aloittanut operaation kirjaimellisesti seuraavana päivänä käyttämällä Ukrainan uusnatseja ja banderittejä (kansallismielinen oikeisto). Me ehdimme sinne ensin, mikä tarkoittaa, että pelastimme satoja tuhansia ihmishenkiä, Volodin sanoo Venäjän valtiollisella Rossija 24 -kanavalla.

Todellisuudessa asiantuntijoiden ja eri medioiden mukaan Venäjän asevoimat on lisännyt ohjusiskuja sekä raketti- ja kranaattitulta Ukrainan eri kaupungeissa. Varsinkin Harkovan kaupunki on ollut jatkuvan tulituksen kohteena. Myös ilmaiskujen kerrotaan lisääntyneen. Tästä on aiheutunut paljon siviiliuhreja, ja rakennuksia on tuhoutunut.

Eri raporttien mukaan siviiliuhrien määrä on noussut satoihin, ellei jopa tuhansiin.

Lisäksi miljoona ihmistä on paennut Ukrainasta sodan takia vain seitsemässä päivässä.

Duma speaker Vyacheslav Volodin on Rossiya 24:

"If the operation hadn't started, on literally the next day Nato would have launched an operation, but using Ukraine's Neonazis and Banderites. We got in their first, which means we saved hundreds of thousands of lives" pic.twitter.com/xPMorbrUQc

— Francis Scarr (@francska1) March 3, 2022