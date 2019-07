Dramaattinen video lentokoneen ja linnun törmäyksestä

Intian ilmavoimien SEPECAT Jaguar -rynnäkkökoneen kerrotaan törmänneen lintuun Ambalan lentotukikohdan lähettyvillä.

Kesäkuun 27. päivänä tapahtuneesta onnettomuudesta otetulla videolla näkyy 14. laivueeseen kuuluneen sotilaskoneen nousu lintuparven läpi.

Toinen koneen moottoreista syttyy törmäyksessä tuleen, minkä jälkeen lentäjä irrottaa nopeasti Jaguarin ulkoiset polttoainetankit sekä koneen lastina olleet CBLS-harjoituspommit. Kappaleet aiheuttivat pudotessaan suurehkot räjähdykset, mutta paikallismedian mukaan tapauksesta ei koitunut henkilövahinkoja.

Intian ilmavoimat (IAF) hehkutti lentäjänsä nopeaa toimintaa Twitterissä.

– Vaikka nuori lentäjä kohtasi vakavan hätätilanteen, pystyi hän arvioimaan tilanteen vain joissakin sekunneissa. Hän pudotti ohjeistuksen mukaisesti kaksi lisäpolttoainetankkia ja CBLS-säiliötä sekä laskeutui koneellaan turvallisesti, IAF totesi.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 28, 2019