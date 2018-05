Draamaa kyselytunnilla – näin Petteri Orpo sanoi nurkkapulteista

Valiokunnassa kuvataan hallituksen mukaan perustuslaillinen raami, ei kirjoiteta soten lakipykäliä.

Eduskunnan kyselytunnin ensimmäinen kysymys meni valtiovarainministerille ja kokoomusjohtaja Petteri Orpolle kuumasta aiheesta. Sdp:n Antti Lindtman kysyi, ollaanko sote-uudistus valmiita kaatamaan.

– Hyvä että kysytte, kun tässä on näin suuri epäselvyys, Petteri Orpo aloitti vastauksensa kansanedustajien nauraessa.

– Totesin ensinnäkin sen, että tälle uudistukselle on asetettu tietyt isot tavoitteet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen ja muun muassa sujuva hoitoon pääsy, hyvät hoitoketjut, mutta myös se kolmen miljardin kustannusten nousun hillitsemistavoite joka on aivan oleellista. Ja nämä ovat ne nurkkapultit jotka tähän on yhdessä laitettu. Ja uskon ja tiedän, että kaikki hallituspuolueet ovat samaa mieltä, että näiden perusperiaatteiden pitää toteutua.

– Ja silloin jos esimerkiksi eduskuntakäsittelyn aikana tehdään muutoksia, jotka kyseenalaistaisivat sen, että tämä kolme miljardin tärkeä tehokkuusloikka pystytään tekemään, niin silloin tältä häviävät perusteet.

Orpo totesi uskaltavansa sanoa heidän olevan yksimielisiä siitä, että esitys kannattaa viedä läpi ja se toteuttaa sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet.

Jatkokysymyksessä Antti Lindtman sanoi puheiden muuttuneen viime viikolla. Lindtman tiedusteli, onko Orpo samaa mieltä kuin pääministeri, että perustuslain vaatimat justeeraukset tehdään.

Petteri Orpo vastasi näin:

– En tiedä mitä muitakaan vaihtoehtoja on – jos perustuslakivaliokunta edellyttää muutosten tekemistä, niin silloin ne tehdään. Mutta ei perustuslakivaliokunnassa kirjoiteta lakipykäliä, vaan kuvataan se perustuslaillinen raami, mihin lakiesityksen pitää mennä. Se vaatii silloin hallitukselta vastineen, sosiaali- ja teveysvaliokunnalle ainakin, ja sen jälkeen valiokuntatyössä tehdään muutoksia, Orpo totesi.

– Mutta kaikkien näiden muutosten keskellä pitää huolehtia siitä, että tämä laki toteuttaa ne alkuperäiset tavoitteensa kansalaisten hyvistä sosiaali- ja terveyspalveluista, ja taloudellisesta kestävyydestä. Ei tässä ole mielestäni mitään kummallista.

Sdp:n Timo Harakka väitti hallituksella olleen ”sellaisenaan” käytössä jo viime tiistaina perustuslakivaliokunnan keskeneräinen lausuntoluonnos.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kiisti asian jyrkästi.

– Minulla ei ole tuota luonnosta käytössä, en ole sanaakaan sellaisesta voinut lukea, ja ministeri Orpo tuossa vieressä kuiskaa ettei hänelläkään ole sellaista käytettävissä. Tämä on erittäin vakava syytös, minkä edustaja esittää sieltä penkistä. Me kunnioitamme ehdottomasti sitä, että perustuslakivaliokunnalla on täysin riippumaton, ilman minkäänlaista hallituksen ohjausta tapahtuva hallituksen esitys perustuslaillinen arviointi. Voin vakuuttaa, että minkäänlaista poliittista ohjausta emme ole antaneet, Juha Sipilä sanoi.

Täysin eri mieltä

Vasemmistoliiton Li Andersson jatkoi Petteri Orpon tenttaamista sote-uudistuksen perusteiden häviämisestä. Anderssonin mukaan eduskunnassa on jo viikkojen ajan ollut selvää, ettei uudistuksella tulla saavuttamaan keskeisiä tavoitteita. Andersson kysyi ”onko kokoomukselle tärkeämpi suurten terveyskonsernien bisnes kuin kunnollinen sote-uudistus”.

Petteri Orpo sanoi olevansa ”kyllä jälleen kerran täysin eri mieltä teidän kanssanne” siitä, antaako esitys mahdollisuuden saavuttaa tärkeät tavoitteet.

– Hallitus lähtee siitä, että kun me olemme antaneet tämän kokonaisuuden esityksenä eduskunnalle, että sillä näihin tavoitteisiin päästään. Ja nyt on eduskunnan vuoro. Toivon että tämä menee sujuvasti täältä läpi, Petteri Orpo totesi.

– Ja se mitä te puhutte yksityisestä bisneksestä ja kokoomuksen malleista. Mielestäni ne eivät pidä millään tavalla paikkaansa. Valinnanvapaus, se että tuodaan yksityinen ja julkinen tuottaja tasavertaisesti kaikkien suomalaisten ihmisten valittavaksi, riippumatta lompakon paksuudesta, ja takaamaan sen että lääkäriin päästään kun sinne pitää päästä – joka ei tänä päivänä toteudu – se on erinomainen ja hieno asia. Ja mielestäni se pitää viedä läpi, ja se tulee varmasti kehittymään ja olemaan sellainen, että siitä suomalaiset meitä kaikkia vielä kiittävät, Petteri Orpo totesi.

Petteri Orpo tokaisi Li Anderssonille, että ”olisi ensinnäkin oikein, että ette pistä sanoja suuhuni.

– Minä en ole koskaan sanonut, että tämän mallin kokonaisuus olisi kiinni valinnanvapaudesta, vaan nimenomaan on kyse kokonaisuudesta: siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisuudessaan uudistetaan ja saadaan ihmisille hyvät palvelut myöskin 20-luvulle ja että taloudellinen raami on kestävällä pohjalla. Tämä kokonaisuus on se, mikä ratkaisee. Valinnanvapaus on yksi osa, yksi osa, tätä suurta kokonaisuutta, ja se on ratkaisevaa.

Hänen mukaansa perustuslakivaliokunnalle pitää antaa työrauha.

– Sen jälkeen ne muutokset, mitä perustuslakivaliokunta edellyttää, arvioidaan ja eduskunta tekee ne. Mutta samalla tavalla kuin aikanaan vasemmistoliittokin on miettinyt, vastaako hallitustyö vielä teidän tavoitteitanne, aina tällaista pohdintaa tehdään jokaisessa puolueessa. Eikö sekin ole aika päivänselvä asia?