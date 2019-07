Donald Tusk: Neuvostoliiton romahdus siunaus venäläisillekin

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk katsoo, että Neuvostoliiton romahtaminen oli hyvä asia koko Keski- ja Itä-Euroopan kannalta.

– Neuvostoliiton romahtaminen ei ollut vuosisadan suurin geopoliittinen katastrofi. Tänään haluan sanoa selvästi ja kirkkaasti Georgiassa: Neuvostoliiton romahtaminen oli siunaus georgialaisille, puolalaisille, ukrainalaisille ja koko Keski- ja Itä-Euroopalle. Ja myös venäläisille, Tusk tviittaa.

Tusk puhui aiheesta Georgian Batumissa, jossa hän tapasi Georgian presidentin Salome Zourabichvilin.

Tusk korosti presidentille, että vaikka Venäjän äskettäinen päätös kieltää lennot Georgiaan oli perusteeton ja suhteeton, on Georgia joutunut kokemaan ulkoista painetta aiemminkin. Hänen mukaansa ”EU tukee Georgiaa solidaarisesti ja tukee sen suvereniteettiä ja oikeutta alueelliseen koskemattomuuteen”.

– Georgia on EU:n tärkeä kumppani ja ystävä. Kokouksessamme keskustelimme EU:n ja Georgian vahvoista suhteista ja siitä, miten niitä voitaisiin kehittää edelleen.

