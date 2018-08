Donald Tusk: John McCainin vuoksi uskomme republikaanien arvoihin

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan senaattori John McCain on syy, miksi ”meidän uskomme republikaanien ideaaleihin ja arvoihin jatkuu”. Pitkäaikainen senaattori John McCain on tullut viime vuosina tunnetuksi muun muassa presidentti Donald Trumpin arvostelijana.

McCain sairastaa parantumatonta aivosyöpää, mutta on osallistunut julkiseen keskusteluun vielä sairaalavuoteeltakin. Senaatin työstä hän on ollut sivussa useita kuukausia. McCainin, 81, perhe kertoi eilen, että hänen syöpähoitonsa lopetetaan.

– Hyvä senaattori, Eurooppa on tänään kanssanne, Donald Tusk kirjoittaa Twitterissä.

McCain osallistui vielä kesällä senaatin äänestykseen, jossa päätettiin terveydenhoitolain kohtalosta. McCain äänesti oman puolueensa ehdotusta vastaan. Hän esti äänellään republikaanien ja presidentti Trumpin yrityksen kumota Obamacarena tunnettu laki ilman kunnollista korvaajaa.

McCain oli Barack Obaman vastaehdokas vuoden 2008 presidentinvaaleissa. Hän sai hieman alle 46 prosenttia kaikista äänistä.

It is thanks to @SenJohnMcCain that our faith in the Republican ideals and values continues. Dear Senator, Europe is with you today.

— Donald Tusk (@donaldtusk) August 25, 2018