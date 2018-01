Donald Trump uhkaa: Avustukset lopetetaan palestiinalaisilta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa lopettaa maansa rahoituksen YK:n alaiselle palestiinalaispakolaisten järjestölle UNRWA:lle. Hän ilmoitti asiasta Twitterissä.

– Pakistan ei ole ainoa maa, jolle maksamme turhaan miljardeja dollareita avustuksina. Maksamme myös palestiinalaisille vuosittain satoja miljoonia dollareita, mutta emme saa vastineeksi kunnioitusta. He eivät edes halua neuvotella rauhansopimuksesta Israelin kanssa, joka olisi pitänyt saada aikaan jo kauan sitten.

…peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018