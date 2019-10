Donald Trumpin twiittilyriikka ihastuttaa aitoudellaan

”Kiero Hillary”, ”Valepukki Ted” ja ”Hitaasti tukka kuivuu”.

”Minähän olen kaikkein vähiten rasisti” uskaltaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump paljastaa englantilaisen toimittaja Bob Searsin kasaamassa runokokoelmassaan. Sears voihkii esipuheessa, että vasta nyt joku eli hän itse on kyennyt korjaamaan kirjallisuusmaailman laiminlyönnin ja esittelemään Trumpin hienoimmat ajatukset ennennäkemättömässä muodossa.

Ällistyttävää tämä on jo senkin takia, etteivät samaan kyenneet edes Helsingin mahtavimman päivälehden kaksi toimittajaa. Heidät lehti lähetti Yhdysvaltoihin peräti neljäksi vuodeksi välittämään päätoimisesti Trump-kauhua tämän runoudesta tietämättömille suomalaisille lukijoilleen.

Trumpin twiitti-kimara todistaa, että tämä rujo, pelottavasti ääntelevä rääväsuu onkin mitä suurimmassa määrin haavoittuva, herkkä tunneihminen. Paitsi että tekstiryöppyjen ytimessä riehuu syyttelevä aggressiivisuus, hän kokee omikseen myös liki kyyneleet silmään esiintuovat sanat ”rakkaus” ja ”kauneus”.

Tekstitöräysten tarkoitus on kaiketi poikamaisesti ärsyttää ja suututtaa, vaikka niiden esittäjänä onkin itsestään selvästi epätietoinen uusien ilmaisukeinojen etsijä. Nyt suomeksi ilmestynyt kokoelma antaa vain viitteitä siihen, mihin Trumpin lyriikka on tällä hetkellä tyylillisesti etenevä. Nobel-komitea voi joutua taas uuteen pyöritykseen, jos se edes harkitseekin aikamme eniten julkisuutta saaneen puheräppääjän palkitsemista.

”Kaunis valhe kierolta Hillarylta”

Päinvastoin kuin muut maailman arvostetuimmat runoilijat, Donald Trump ei peittele ilmaisujaan kaunistelevien vertauskuvien hetteikköön. Hän vaikuttaa suorasukaisuudessaan jopa ultarehelliseltä, kun hän laukoo subjektiivisia äkkihavaintojaan kuin villin lännen sheriffi paukkurautaansa kotikadullaan.

Kauneus on yksi runouden sanallisen taiteen perimmäisiä yllykkeitä ja tavoitteita. Onneksi kirjan tekijä on liittänyt aforismien oheen myös lyhyet, selittävät liitetiedot. ”Kauniita naisia” on Miss Universum –kilpailijaa kannustava twiitti vuodelta 2012. ”Kaunis kupariputkisto” on puolestaan peräisin kansallisen lehdistöklubin lounaalta 2014 ryöpsäytetty viesti.

”Kauniita panssarivaunuja” ja ”Kauniita merijalkaväen sotilaita” ovat hiukan tuoreempaa tuotantoa, vuodelta 2015. Tekstejä syntyy siis taajaan tahtiin koko ajan, joskin muistaa tulee, että Trump on ollut tuottelias jo toimiessaan amerikkalaisen tv-sarjaohjelman (suomalainen klooni Diili) yhtenä kommentaattorina.

Aina jaksaa hämmästyttää

Suhtautuminen kidutukseen on ollut Yhdysvaltain presidenteille – miksipä ei muidenkin suurvaltojen mahtimiehille – herkkyyttä vaativa aihe. Trump etenee asian suhteen kuitenkin vetävällä vauhdilla. Joskus runoilijan ei tulekaan sensuroiden ihmetellä tekstejään, vaan antaa tulla, mitä runosuoni sykähtää.

Denverin vuoden 2016 vaalitilaisuudessa hän otti kantaa kidutukseen: ”En sano, että se on mukavaa, mutta uskokaa minua – se toimii”. ”Vesikidutus” ja ”Unenriisto” ovat sen sijaan yhden sanan töräyksiä. Viimeksi mainitun hän esitti kannattaessaan menetelmää käytettäessä terrorismista epäiltyihin.

Globaaleja kysymyksiä Trump ruotii innolla, joka muistuttaa eräänlaista hurmiota, pidäkkeetöntä euforistista tilaa. Suuressa puheessaan kesäkuun 1. päivänä 2017 hän ilmoitti ensiksikin: ”Joten tästä päivästä lähtien Yhdysvallat lakkaa toteuttamasta ei-sitovaa Pariisin sopimusta.”

Kommentoidessaan ilmastomuutosta hän meni samaisessa puheessaan myös henkilökohtaisuuksiin. ”Kate Middleton on mahtava – mutta hänen ei kannata ottaa aurinkoa alasti.”

Naiset ovat tämän runokokoelman yksi objekti. Bob Sears ei ryhdy moralisoimaan twiitti-kokoelman eettisiä ulottuvuuksia, vaikka Trump itse ottaakin kantaa juuri ulottuvuuksiin. Vuoden 2005 tuotantoon sisältyy muun muassa ”Hyvin lattarintaisen on hyvin vaikea olla täysi kymppi”. Tuostahan valkoinen mies voisi joutua feministien grillattavaksi.

Hyvät geenit arvossaan

Trump itse edustaa mielestään erinomaista yksilötyyppiä ja niinpä hänen on helppo kommentoida ympärillään olevaa ihmiskasvustoa. ”Täällä on typeriä ihmisiä” sisältyy ilmoitukseen, jossa hän julistaa ryhtymisestä tavoittelemaan presidenttiehdokkuutta. Ihme muuten, ettei viimeistään jo tuolloin hälytyskellot alkaneet soida hänen omassa puolueessaan.

Edes twiitit tai puhereplikointi eivät herättäneet republikaaneja muissakaan yhteyksissä: ”He eivät voi mitään sille, että ovat syntyneet kusipäiksi” tai liki profeetallinen ajatusfallos: ”Hitaille hevosille ei synny nopeita hevosia”. Donald Trump on räpännyt ja jatkaa viitoittamallaan tiellä.

Bob Sears on muuten julkaissut myös johtamisoppaan: Vladimir Putin: Menestyvän johtajan opetukset. Tyylilaji satiiri.

Donald Trumpin kauneimmat runot, koonnut Bob Sears. Suomentanut Pekka Tuomisto. Aula & Co 2019.