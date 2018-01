Paljastuiko Donald Trumpin twiittien salaisuus – ”hullumpaa kuin uskotte”

Politico on julkaissut demokraatteja lähellä olevan Media Matters for American politiikan seuraajan Matthew Gertzin jutun Donald Trumpin ja tv-kanava Foxin yhteydestä.

Gertz sanoo seuranneensa yhteyttä kuukausien ajan ”ja se on hullumpaa kuin uskottekaan”. Hänen mukaansa valtaosa presidentin ihmetellyistä ja hajanaisista rankoista twiiteistä, jotka usein tulevat aikaisin aamulla, selittyy sillä, että tämä kommentoi tv-kanavalla ja erityisesti Fox&Friends -ohjelmassa näkyviä uutisia.

– Presidentti livetwiittaa kanavan seurantaa, Matthew Gertz kirjoittaa havainnostaan.

– Trumpin twitterfiidissä ei ole strategiaa, hän ei yritä viedä mediaa harhaan. Häntä viedään harhaan. Hän sinkoilee nopeasti aiheesta toiseen twiiteissään, koska niin kaapeliuutiskanava toimii.

Gertz on julkaissut lukuisia esimerkkejä Fox&Friendsin uutisista ja samanaikaisista presidentin twiiteistä. Monet muut Trumpin twiitit selittyvät hänen mukaansa sillä, että presidentti on nauhoittanut ohjelmat ja twiittaa vasta niitä katsoessaan.

The president just threatened a nuclear strike while live-tweeting a Fox News segment.

Left, Fox, 7:37 pm

Right, Trump, 7:49 pm pic.twitter.com/vJciYH6LIA

— Matthew Gertz (@MattGertz) January 3, 2018