”Donald Trumpin TikTok-toiminta poikkeuksellista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kyberturvan asiantuntijan mukaan teknologiakamppailu on osa laajempaa Yhdysvaltojen ja Kiinan valtataistelua.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll pitää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puutumista kiinalaisen TikTok-sovelluksen mahdolliseen kauppaan poikkeuksellisena.

Mediatietojen mukaan amerikkalainen Microsoft aikoo ostaa TikTok-sovelluksen kiinalaiselta Bytedancelta. Presidentti Trump ilmoitti viime perjantaina mahdollisesti estävänsä sovelluksen käytön USA:ssa siihen liittyvien tietoturvariskien takia.

Tällä viikolla Trump ilmoitti yllättäen hyväksyvänsä kaupan, jos Yhdysvaltojen hallinnolle maksetaan suuri prosenttiosuus kauppasummasta. Hän asetti kaupan syntymisen takarajaksi 15. syyskuuta. Jos Tiktok ei siihen mennessä ole siirtynyt yhdysvaltalaisomistukseen, Trump on uhannut sovelluksen käytön estämisellä maassa.

– Onhan se varsin poikkeuksellista, että Yhdysvaltain presidentti puuttuu tähän TikTok-asiaan näin voimakkaasti, Limnéll sanoo Verkkouutisille.

Hän korostaa, että käynnissä oleva globaali teknologiakamppailu on osa laajempaa Yhdysvaltojen ja Kiinan valtataistelua politiikasta, taloudesta, turvallisuudesta ja maailmanherruudesta.

Limnéllin mukaan presidentti Trumpin asettamat ehdot mahdolliselle TikTok-sovelluksen kaupalle liittyvät Amerikka ensin -politiikkaan, jota hän on tuonut vahvasti esille.

– Hän haluaa pitää huolta yhdysvaltalaisista työpaikoista ja yhdysvaltalaisten yritysten menestyksestä, Limnéll toteaa.

– Nyt kun TikTok, joka on yksi maailman ladatuimpia sovelluksia, leviää yhä enemmän, niin tämä nähdään Yhdysvalloissa kilpailuna ja kun se tulee vielä Kiinasta, niin se on isommassa kuvassa erityinen ongelma.

Kiinan kontrolli

Suositun kiinalaissovelluksen nouseminen julkiseen keskustellun liittyy myös turvallisuushuoliin. Muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on todennut TikTokin olevan kansallinen turvallisuusriski. Intiassa Tiktok on jo kielletty.

– Yhdysvallat on esittänyt huolensa liittyen käyttäjätietojen hallintaan ja siihen, miten joku vieras valtio voi käyttää yhdysvaltalaisten tietoja omien poliittisten tarkoitusperiensä edistämiseen, Limnéll sanoo.

Limnéll korostaa, että TikTok on vain yksi sovellus ja esimerkki tässä kokonaisuudessa. Siitä on tullut kiihtyvän teknologiakamppailun leimahduspiste. Muun muassa kiinalaisen telejätti Huawein asemasta Euroopassa tai hakukoneyhtiö Googlen toiminnasta Kiinassa on keskusteltu paljon.

– Tämä liittyy samaan keskusteluun, jota on käyty Huawein tapauksen ympärillä. Eli missä määrin Kiinan valtio kontrolloi näitä kiinalaisia yrityksiä, oli kyse sitten Huaweista, TikTokista tai jostain muusta yrityksestä.

– Näistä asioista tullaan kyllä vääntämään kättä entistä enemmän tulevaisuudessa.

Limnéll ottaa esille myös informaatiovaikuttamisen. Ihmiset käyttävät yhä enemmän erilaisia sosiaalisen median sovelluksia, joiden algoritmit valikoivat tietyillä periaatteilla sisältöä, jota käyttäjille näytetään.

– Siitä on lisääntyvissä määrin levinnyt keskustelua niin TikTokin kuin myös yhdysvaltalaisten some-jättien osalta, että minkälaista maailmankuvaa ne välittävät ja miten ne pyrkivät vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja mielikuviin.

Limnéll korostaa, että erilaisia sovelluksia kehitetään koko ajan TikTokin ohella.

– Nähtäväksi jää, mikä on seuraava sovellus ja miten nopeasti se alkaa levitä. Tämä kehityssykli on varsin nopea.

Hänen mielestään TikTokin voi nähdä jonkinlaisena ennakkotapauksena.

– Eihän Kiinasta ole aiemmin juurikaan tullut tällaisia sovelluksia, joita yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset lataavat laajalti omiin älypuhelimiinsa.

– Uskoisin, että Kiinasta tulee myös jatkossa lisää tällaisia sovelluksia, joista myös länsimaalaiset ovat kiinnostuneita. Silloin me olemme taas samojen ongelmakysymysten äärellä.

Euroopan herättävä

Limnéll patistaa Euroopan unionia osallistumaan omilla ratkaisuillaan ja sovelluksillaan globaaliin teknologiakamppailuun.

Teknologian hallitseminen ja datan omistaminen nousevat tulevaisuudessa entistä tärkeämpään rooliin kansainvälisissä suhteissa ja liike-elämässä.

– Viime vuosien aikana on luotu ja jatkossa luodaan yhä enemmän pelisääntöjä liittyen datan omistajuuteen, koska data on erittäin arvokasta tämän päivän liiketoiminnalle ja turvallisuudelle, Limnéll sanoo.

EU voisi omilla ratkaisuillaan vaikuttaa tavoitteeseensa edistää sääntöpohjaista maailmanjärjestystä

– Esimerkiksi käyttöön otettu EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) luo pelikenttää tälle käyttäjätietoasialle.

Kun yhä useampi maa näyttää olevan pohtimassa TikTokin käytön rajoittamista, voi Euroopasta tulla Limnéllin mukaan TikTokin keskeinen markkina-alue, koska EU:n tietosuoja-asetus osaltaan suojaa paremmin eurooppalaisten käyttäjien tietoja toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Intiassa.

Teknologiajättien valta

Huoli teknologiajättien kasvaneesta vallasta on kasvanut varsinkin Yhdysvalloissa.

Kongressi kuuli viime keskiviikkona Amazonin, Applen, Facebookin ja Googlen emoyhtiön Alphabetin korkeinta johtoa liittyen yhtiöiden valta-asemaan markkinoilla. Tarkoituksena oli selvittää, ovatko teknologiajätit tukahduttaneet vapaata kilpailua tai toimineet kuluttajien edun vastaisesti.

– Kyllä tänä päivänä poliittinen huomio näiden suurten teknologiayritysten valtaan ja vallankäytön mahdollisuuteen on lisääntynyt merkittävästi, Limnéll toteaa.

Hänen mielestään ajatus siitä, että nämä suuryritykset otetaan näin vahvasti tutkinnan alle, olisi tuntunut vielä jonkin aikaa sitten aika kaukaiselta.

– Mutta nyt puhutaan näistä isoista teknologia- ja someyrityksistä globaalin vallankäytön ja lisääntyneen poliittisen mielenkiinnon kohteena.

– Kun tähän yhdistää laajemman teknologiatrendin, jonka mukaisesti teknologiaa kehitetään maailmanlaajuisesti nopeammin ja radikaalimmin kuin koskaan ja sen vaikutuksia voidaan vaan arvailla, niin kyllähän näiden asioiden poliittinen painoarvo tulee nousemaan merkittävästi.

Kyber- ja teknologiamaailman voimakkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat toimijat eivät välttämättä ole valtioita, vaan ne voivat ovat globaaleja teknologiayrityksiä, joilla on resursseja kehittää teknologiaa ja levittää sitä laajasti kuluttajien käyttöön.

– Näillä yrityksillä on usein parhaat osaajat kehittämässä teknologiaa. Silloin niiden rooli maailmanpolitiikassa tulee kasvamaan entisestään.

– Se edellyttää myös valtioiden ja poliittisten päättäjien osalta lisääntyvää tarvetta kiinnittää huomiota näihin asioihin.