Donald Trumpin Syyria-twiitit: Stt käänsi animal-sanan ”raakalaiseksi”

Useat tiedotusvälineet julkaisivat alkuperäisestä viestistä poikkeavan käännöksen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti sunnuntaisissa twiiteissään Syyrian presidenttiä kemiallisen iskun johdosta kahdesti nimityksellä ”Animal Assad”. Verkkouutiset kertoi presidentin rankasta sanavalinnasta sunnuntaina tässä jutussaan.

– President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad, Donald Trump totesi ensimmäisessä twiitissään.

– If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history!, Trump kirjoitti jatkotwiitissään.

Suomen Tietotoimiston sunnuntai-iltaisessa tekstissä twiittien raju avainsana eli animal oli käännetty raakalaiseksi, ei eläimeksi. Raakalainen-sanasta voi saada lievemmän vaikutelman.

Muun muassa Savon Sanomat julkaisi Stt:n jutun, jossa Trumpin twiitti oli käännetty näin: ”– Presidentti (Vladimir) Putin, Venäjä ja Iran ovat vastuullisia tuestaan raakalaiselle Assadille, Trump jatkoi viitaten Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin.”

Raakalainen-käännös löytyy myös esimerkiksi Ilta-Sanomien Stt-jutusta ja Lapin Kansan Stt-jutusta.

Niin ikään Aamulehti julkaisi Stt:n tekstin. Aamulehti kuitenkin muutti animal-sanan käännökset raakalaisesta eläimeksi.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018