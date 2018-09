Donald Trumpin suututtanut mainos toimii, Niken osake ennätykseen

Urheilujalkine- ja urheiluvaatemerkki Niken kantaa ottava mainos, jossa esiintyy entinen NFL-joukkue San Francisco 49rs:in pelinrakentaja Colin Kaepernick, on nostanut yrityksen osakekurssin uuteen ennätykseen.

Mainoksessa esiintyvä Kaepernick aloitti amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga NFL:ssä protestit, joissa pelaajat polvistuivat pelia edeltävän kansallislaulun aikana. Pelaajat halusivat polvistumalla vastustaa USA:n poliisiväkivaltaa, joka suuntautuu heidän mukaansa tummaihoisia amerikkalaisia ja muita vähemmistöjä vastaan.

NFL-pelaajien protestit ovat jakaneet mielipiteitä Yhdysvalloissa ja myös presidentti Donald Trump on hyökännyt kovasanaisesti Kaepernickiä sekä muita polvistuneita pelaajia vastaan.

Mainoksessa Kaepernickin kasvojen edessä on lause ”usko johonkin, vaikka se tarkoittaisi kaiken uhraamista”. Mainos on tulkittu viittaukseksi siihen, että Kaepernick ei ole protestien jälkeen enää saanut NFL-sopimusta, minkä on tulkittu johtuneen protesteista.

Trump hyökkäsi Twitterissä myös Niken mainosta ja Kaepernick-yhteistyötä vastaan. Trumpin mukaan ihmiset ovat vihaisia ja boikotoivat Nikea.

Ainakaan pörssikurssien valossa Trump ei ole oikeassa, vaan Niken osake on lähtenyt nousuun, uutisoi The Hill. Niken osake saavutti uuden ennätyksensä torstaina kymmenen päivää mainoksen ja Koepernickin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen julkistamisen jälkeen ja oli arvoltaan 83,49 dollaria.

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018