Donald Trumpin pelätään tunnustavan Krimin Helsingissä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon epämääräiset kommentit Krimistä huolestuttavat asiantuntijoita. Trumpin on pelätty voivan tunnustaa Ukrainan Krimin venäläismiehityksen tulevassa tapaamisessaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Helsingissä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak luonnehtii Krim-kysymystä PR-haasteeksi, johon Suomen valtiojohdon on valmistauduttava.

– Helsinki ei saa olla toinen Munchen. Varautukaa ja tehkää etukäteen yhteistyötä median ja mm. # turpo tutkijoiden kanssa, Salonius-Pasternak tviittaa.

– Tätä uhkaa ei voi aliarvioida, hän toteaa.

Trumpin on katsottu jättäneen oven auki Krimin miehityksen tunnustamiselle. Trumpilta kysyttiin viime viikon perjantaina presidentin lentokoneessa, aikooko hän lopettaa Krimin tunnustamattomuuspolitiikan.

– Me näemme sitten, hän vastasi.

Presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Boltonia tentattiin asiasta CBS Newsin Face the Nation -ohjelmassa. Koko haastattelun teksti löytyy tämän linkin takaa. Häneltä kysyttiin Trumpin kommentista, siitä onko Krim oikeasti asialistalla sekä onko Yhdysvallat valmis tukemaan sitä ajatusta, että kansainvälisiä rajoja voi piirtää uusiksi voimakeinoin.

Bolton vastasi, ettei tiedä, sanoiko Trump tarkalleen, miten mediassa kerrottiin.

– Uskon, että presidentti sanoo usein ”näemme sitten” näyttääkseen, että hän on halukas puhumaan ulkomaisille johtajille monenlaisista asioista ja kuulemaan heidän näkemyksensä. Presidentti Putin puhui asiasta minulle suoraan ja minun vastaukseni oli, että meidän on vain oltava eri mieltä Ukrainasta, Bolton totesi.

Kun toimittaja painosti kysymällä, voidaanko asiasta neuvotella, vastasi Bolton lopulta ”näemme sitten”.

Toimittaja kutsui kommenttia ”shokiksi meidän eurooppalaisille liittolaisillemme”.

– Mielestäni tämä ei ole lainkaan shokeeraavaa. Kuten sanoi, Yhdysvaltojen kanta tässä asiassa on selvä, Bolton vastasi.

Seuraavaksi häneltä kysyttiin, voiko kanta muuttua, jos presidentti kerran sanoo, että ovi on auki.

– Presidentti päättää politiikasta. Minä en, Bolton linjasi.

Vaikutusvaltaisen Council on Foreign Relations -ajatushautomon johtaja Richard N. Haassin mukaan se, ettei rajojen muuttamista voimakeinoin hyväksytä, on yksi pieni asia, joka vielä pitää kansainvälistä järjestystä kasassa.

– Huolestuttavaa, että kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton on kyvytön/haluton vakuuttamaan, ettei Donald Trump voisi tunnustaa Krimin liittämistä Venäjään Helsingin huipputapaamisessa, hän tviittaa.

Disconcerting that NSA John Bolton unable/unwilling to reassure that @realDonaldTrump would not recognize Russian annexation of Crimea at Helsinki summit. The unacceptability of acquiring territory by force underpins what little international order exists. https://t.co/5OY53ahgn0

— Richard N. Haass (@RichardHaass) July 2, 2018